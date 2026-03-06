ANSES: el monto que recibirán los beneficiarios de la AUH en marzo 2026
Se conoció el calendario de pagos para el tercer mes del año. Además, esta prestación tendrá un incremento del 2,9% respecto de febrero. Cuándo se cobra la AUH.
Las prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social(ANSES) tendrán en marzo un incremento del 2,9%, producto de la Ley de Movilidad Jubilatoria y luego de conocerse los datos inflacionarios de febrero. Este esquema tiene como objetivo proteger el poder adquisitivos de los beneficiarios frente a la escalada de precios.
En este marco, el organismo confirmó el calendario de pagos y los montos actualizados para las distintas asignaciones, entre la que se destaca la Asignación Universal por Hijo (AUH). Esta ayuda está destinada a acompañar económicamente a familias con hijos menores de 18 años que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Monto de la AUH de ANSES en marzo 2026
La ANSES aplicó una suba del 2,9% luego de conocerse el último índice de inflación. Con esta actualización, el monto total de la AUH pasó a $132.774,44.
Sin embargo, el organismo paga mensualmente solo el 80% del beneficio, lo que equivale a $106.219,55. El 20% restante se guarda hasta que el titular entregue la Libreta AUH, documento que acredita la asistencia escolar, los controles de salud y el calendario de vacunación.
Para quienes cobran AUH por discapacidad, el monto total asciende a $432.333,05, con la misma retención del 20% hasta completar el trámite anual. En tanto, la Asignación por Embarazo tiene un pago mensual de $106.219,55.
Cuándo cobro la AUH en marzo
El cronograma de cobros de marzo de 2026 se establece según el último número del DNI de cada beneficiario:
- DNI finalizados en 0: 9/3
- DNI terminados en 1: 10/3
- DNI terminados en 2: 11/3
- DNI terminados en 3: 12/3
- DNI terminados en 4: 13/3
- DNI terminados en 5: 16/3
- DNI terminados en 6: 17/3
- DNI terminados en 7: 18/3
- DNI terminados en 8: 19/3
- DNI terminados en 9: 20/3
