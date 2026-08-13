AUH de ANSES: el nuevo monto extra confirmado y cómo saber si te corresponde cobralo

Monto neto en mano AUH (80% mensual): $120.678,40

$120.678,40 Complemento Leche (Plan 1000 Días): $56.897,00

$56.897,00 Tarjeta Alimentar (1 hijo): $72.250,00

$72.250,00 Total de bolsillo percibido: $249.825,40

Qué hacer si el menor cumple la edad pero no figura el pago

Si un niño de hasta 3 años no tiene reflejado el pago del adicional en la liquidación de agosto, suele deberse a inconsistencias en la base de datos de la ANSES respecto al vínculo familiar o la falta de documentación acreditada.

Para solucionar este inconveniente, el titular puede: