Fuera de la realidad: contra toda evidencia, Milei vaticinó 7 veces que la inflación bajaría a "0" en agosto
Javier Milei repitió como un mantra algo que todos los economistas, con excepción de Caputo, desmintieron. Ahora la realidad le volvió a asestar un nuevo golpe.
De los últimos 15 meses, 12 de ellos mostraron al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que informa el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) acelerándose con respecto al mes previo. Desde mayo de 2025 solo en abril, mayo y junio de este año la inflación marcó una baja. Y julio volvió a asestar un golpe a Javier Milei y Luis Caputo quienes prometieron, una y otra vez, que en agosto de este año la inflación empezaría con un "0".
Nada más alejado de la realidad sin embargo. El Indec informó el jueves que en julio la inflación se volvió a acelerar y fue del 2,1% desde el 1,9% que el Indec habpia informado en junio pasado.
Ni una, ni dos, ni tres, fueron siete. En siete oportunidades Milei aseguró, con impostada seguridad, que la inflación en agosto de este año iba a estar por debajo del punto porcentual. Algo que está calro, hace rato ya, que no sucederá y da cuenta de un nuevo, y van...., pronóstico errado del mandatario que anehla ganar un más que improbable premio Nobel de Economía.
La primera de ellas fue en abril de 2025. “Ustedes me podrían decir que la inflación aún es alta: sí, aún es alta. Pero quiero decirles que la inflación a mitad del año que viene se va a terminar. Nosotros hemos fijado la cantidad de dinero a mitad del año pasado. Eso quiere decir que la inflación tiene fecha de defunción y es a mitad del año que viene”.
Un mes más tarde, en mayo de ese mismo año, insistió en su alucinado vaticinio. “La cantidad de dinero, la base monetaria amplia, está fija desde mediados del año pasado. ¿Qué quiere decir eso? Que, como la política monetaria tiene un rezago que oscila entre 18 y 24 meses, a mitad del año que viene la inflación en la Argentina va a ser historia, va a desaparecer. Puede ser un mes más, un mes menos… Pero a mitad del 2026; mes más, mes menos, la inflación argentina va a desaparecer”.
Pocos días más tarde insistió para intentar transmitir seguridad: “Se los digo de nuevo: para mitad del año que viene en la Argentina no va a haber más inflación”.
Un mes más tarde, en junio aseguró que "tenemos la inflación a la baja, la cual va a desaparecer a mitad del año que viene; va a desaparecer, la inflación va a ser problema del pasado”.
Tasmbién en junio: “Nosotros sabemos que para mitad del año que viene la inflación va a dejar de existir”.
Ya en diciembre, con una inflacion del 2,8% y apenas seis meses para cumplir con su promesa aseguró que "mitad del año que viene, o agosto, la inflación va a converger a 0 coma algo. Seguro va a empezar con 0”. "Seguro", dijo sin ponerse colorado.
Ya en marzo de este, y cuando todo indicaba que su pronostico estaba una vez errado, Milei insistió: "en el mes de agosto de este año la inflación minorista arranque con 0, les guste o no les guste”.
Parece que el premio Nobel por ahora deberá esperar.
Inflación de julio:
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