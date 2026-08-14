Fuera de la realidad: contra toda evidencia, Milei vaticinó 7 veces que la inflación bajaría a "0" en agosto

Pocos días más tarde insistió para intentar transmitir seguridad: “Se los digo de nuevo: para mitad del año que viene en la Argentina no va a haber más inflación”.

Un mes más tarde, en junio aseguró que "tenemos la inflación a la baja, la cual va a desaparecer a mitad del año que viene; va a desaparecer, la inflación va a ser problema del pasado”.

Tasmbién en junio: “Nosotros sabemos que para mitad del año que viene la inflación va a dejar de existir”.

Ya en diciembre, con una inflacion del 2,8% y apenas seis meses para cumplir con su promesa aseguró que "mitad del año que viene, o agosto, la inflación va a converger a 0 coma algo. Seguro va a empezar con 0”. "Seguro", dijo sin ponerse colorado.

La inflación, una de las mayores preocupaciones para los argentinos.

Ya en marzo de este, y cuando todo indicaba que su pronostico estaba una vez errado, Milei insistió: "en el mes de agosto de este año la inflación minorista arranque con 0, les guste o no les guste”.

Parece que el premio Nobel por ahora deberá esperar.

Inflación de julio: