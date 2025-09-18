Batalla campal en un boliche de Palermo: dos jóvenes fueron apuñalados

Cuando la Policía de la Ciudad llegó a las inmediaciones del lugar, se identificaron al menos cinco agresores que fueron detenidos.

Los jóvenes que fueron apuñalados, por su parte, fueron trasladados por una unidad del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) al Hospital Fernández, donde permanecen internados sin riesgo de vida.

En los videos difundidos en las redes sociales se puede ver a al menos una persona tendida en el asfalto y manchas de sangre en distintos puntos de la vereda.

El titular del SAME, Alberto Crescenti, contó más detalles del operativo. “Fue una riña entre 10 personas aproximadamente. Trasladamos a dos pacientes, uno de 18 y otro de 25. Uno con herida de arma blanca en el rostro, a quien se lo compensó en el lugar. Y el otro con múltiples heridas, ambos derivados al Fernández”, indicó el doctor en diálogo con TN.

Mientras continuaban las corridas, la Policía logró detener a diez jóvenes que fueron trasladados a la comisaría de la zona.

En paralelo, varias ambulancias del SAME y de servicios privados ingresaron al boliche y asistieron a los heridos. Uno de los casos más graves fue el de un joven que debió recibir suero en plena vereda por la magnitud de las lesiones.

Ahora, la Justicia porteña investiga cómo se originó la pelea y si el boliche cumplía con las normas de seguridad establecidas. No se descarta que el Gobierno de la Ciudad evalúe sanciones administrativas o una clausura preventiva del local.