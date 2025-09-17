Así le gritaba Cristian Ritondo a Silvia Lospennato en plena sesión por votar contra el veto de Javier Milei
El PRO vivió un escándalo este miércoles en Diputados, y registraron el momento en que el jefe de bloque recriminaba a su compañera por no aliarse a La Libertad Avanza.
La interna del PRO volvió a quedar al descubierto en el Congreso, en medio del revés al veto presidencial a las leyes de Financiamiento Universitario y de la Emergencia Pediátrica, y tras conocerse que diputados aliados a La Libertad Avanza (LLA) cruzaron a Silvia Lospennato por votar contra el Gobierno de Javier Milei, se filtró el momento en que es el propio Cristian Ritondo el que recrimina a los gritos a su compañera.
Según había trascendido, Lospennato, que había adelantado que votaría en contra del veto, se trenzó en un cruce verbal con Finocchiaro, lo que forzó la intervención del jefe del bloque, Cristian Ritondo.
A pesar de los esfuerzos del presidente de bloque del PRO por calmar la discusión, el cruce entre los diputados continuó, y el momento quedó registrado por el celular de un periodista, lo que expuso la profunda división dentro del partido.
Sin embargo, luego se vio el instante en que Ritondo, visiblemente molesto y alterado, le grita a su compañera en plena sesión, ante la mirada casi atónita de María Eugenia Vidal y otros legisladores.
El periodista Sebas Tempone fue uno de los que compartió el escandaloso episodio. Según indicó, fuentes parlamentarias habrían reconstruido el incidente.
“Por lo menos tené la dignidad de que si vas a votar distinto al bloque levante y andate o abstenete”, le habría dicho Ritondo a Lospennato, que habría respondido: “Vos no me vas a decir cómo tengo que votar”.
Uno por uno, los diputados que votaron en contra del Financiamiento Universitario
- AJMECHET, SABRINA Pro C.A.B.A. NEGATIVO
- ALMIRON, LISANDRO La Libertad Avanza Corrientes NEGATIVO
- ANSALONI, PABLO La Libertad Avanza Buenos Aires NEGATIVO
- ARABIA, DAMIAN Pro C.A.B.A. NEGATIVO
- ARAUJO, MARIA FERNANDA La Libertad Avanza C.A.B.A. NEGATIVO
- ARDOHAIN, MARTIN Pro La Pampa NEGATIVO
- BACHEY, KARINA ETHEL Pro San Luis NEGATIVO
- BALLEJOS, NANCY Pro Entre Ríos NEGATIVO
- BENEDIT, BELTRAN La Libertad Avanza Entre Ríos NEGATIVO
- BENEGAS LYNCH, BERTIE La Libertad Avanza Buenos Aires NEGATIVO
- BESANA, GABRIELA Pro Buenos Aires NEGATIVO
- BONGIOVANNI, ALEJANDRO Pro Santa Fe NEGATIVO
- BORNORONI, GABRIEL La Libertad Avanza Córdoba NEGATIVO
- CAMPERO, MARIANO Liga Del Interior Eli Tucumán NEGATIVO
- CAPOZZI, SERGIO EDUARDO Pro Rio Negro NEGATIVO
- CERVI, PABLO Liga Del Interior Eli Neuquén NEGATIVO
- ORREA LLANO, FACUNDO La Libertad Avanza Mendoza NEGATIVO
- DE SENSI, MARIA FLORENCIA Pro Buenos Aires NEGATIVO
- DIEZ, ROMINA La Libertad Avanza Santa Fe NEGATIVO
- EMMA, NICOLAS La Libertad Avanza C.A.B.A. NEGATIVO
- ESPERT, JOSE LUIS La Libertad Avanza Buenos Aires NEGATIVO
- FERNANDEZ MOLERO, DAIANA Pro C.A.B.A. NEGATIVO
- FERREYRA, ALIDA La Libertad Avanza C.A.B.A. NEGATIVO
- FINOCCHIARO, ALEJANDRO Pro Buenos Aires NEGATIVO
- GARCIA, CARLOS La Libertad Avanza Chaco NEGATIVO
- GARRAMUÑO, RICARDO Somos Fueguinos Tierra del Fuego NEGATIVO
- GARRIDO, JOSE LUIS Por Santa Cruz Santa Cruz NEGATIVO
- GIUDICI, SILVANA Pro C.A.B.A. NEGATIVO
- HUESEN, GERARDO La Libertad Avanza Tucumán NEGATIVO
- IBAÑEZ, MARIA CECILIA La Libertad Avanza Córdoba NEGATIVO
- IGLESIAS, FERNANDO ADOLFO Pro C.A.B.A. NEGATIVO
- LASPINA, LUCIANO ANDRES Pro Santa Fe NEGATIVO
- LEMOINE, LILIA La Libertad Avanza Buenos Aires NEGATIVO
- LLANO, MERCEDES La Libertad Avanza Mendoza NEGATIVO
- MACYSZYN, LORENA La Libertad Avanza Buenos Aires NEGATIVO
- MAQUIEYRA, MARTIN Pro La Pampa NEGATIVO
- MARQUEZ, NADIA La Libertad Avanza Neuquén NEGATIVO
- MARTINEZ, ALVARO La Libertad Avanza Mendoza NEGATIVO
- MAYORAZ, NICOLAS La Libertad Avanza Santa Fe NEGATIVO
- MENEM, MARTIN La Libertad Avanza La Rioja NEGATIVO
- MILMAN, GERARDO Pro Buenos Aires NEGATIVO
- MONTENEGRO, GUILLERMO La Libertad Avanza Buenos Aires NEGATIVO
- MONTI, FRANCISCO Liga Del Interior Eli Catamarca NEGATIVO
- MORENO OVALLE, JULIO La Libertad Avanza Salta NEGATIVO
- OMODEO, PAULA Creo Tucumán NEGATIVO
- OROZCO, EMILIA La Libertad Avanza Salta NEGATIVO
- PAULI, SANTIAGO La Libertad Avanza Tierra del Fuego NEGATIVO
- PELUC, JOSE La Libertad Avanza San Juan NEGATIVO
- PICAT, LUIS ALBINO Liga Del Interior Eli Córdoba NEGATIVO
- PIPARO, CAROLINA La Libertad Avanza Buenos Aires NEGATIVO
- PONCE, MARIA CELESTE La Libertad Avanza Córdoba NEGATIVO
- QUINTAR, MANUEL La Libertad Avanza Jujuy NEGATIVO
- QUIROZ, MARILU Pro Chaco NEGATIVO
- RITONDO, CRISTIAN A. Pro Buenos Aires NEGATIVO
- RODRIGUEZ MACHADO, LAURA Pro Córdoba NEGATIVO
- SANCHEZ WRBA, JAVIER Pro Buenos Aires NEGATIVO
- SANTILLAN JUAREZ BRAHIM, JULIANA La Libertad Avanza Buenos Aires NEGATIVO
- SANTILLI, DIEGO Pro Buenos Aires NEGATIVO
- SANTURIO, SANTIAGO La Libertad Avanza Buenos Aires NEGATIVO
- SOTOLANO, MARIA Pro Buenos Aires NEGATIVO
- TORTORIELLO, ANIBAL Pro Rio Negro NEGATIVO
- TOURNIER, JOSE FEDERICO Liga Del Interior Eli Corrientes NEGATIVO
- TREFFINGER, CESAR La Libertad Avanza Chubut NEGATIVO
- VASQUEZ, PATRICIA Pro Buenos Aires NEGATIVO
- VILLAVERDE, LORENA La Libertad Avanza Rio Negro NEGATIVO
- YEZA, MARTIN Pro Buenos Aires NEGATIVO
- ZAPATA, CARLOS RAUL La Libertad Avanza Salta NEGATIVO
