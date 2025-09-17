ANSES: el refuerzo de $67.000 que podés cobrar en septiembre si cumplís con ciertos requisitos

Cuánto paga ANSES por la APU de septiembre 2025

Con el aumento del 1,9% de septiembre, la Asignación de Pago Único por Nacimiento quedó en $67.062.

Este monto se abona en una sola oportunidad, directamente en la cuenta bancaria declarada por el beneficiario al momento de iniciar el trámite.

La finalidad de la prestación es brindar un alivio económico en los primeros meses, etapa en la que se multiplican los gastos en pañales, leche maternizada, ropa, accesorios básicos y controles médicos.

Documentación obligatoria para cobrar la APU

Para acceder a la Asignación por Nacimiento, es necesario acreditar el vínculo familiar mediante la presentación de la siguiente documentación:

DNI de la madre y/o padre .

DNI del bebé .

Partida de nacimiento o sentencia de adopción, según corresponda.

ANSES verificará que toda la información esté correctamente cargada en su sistema. En caso de que falte algún dato, será necesario actualizarlo en la oficina correspondiente antes de iniciar el trámite.