ANSES: el monto confirmado de la AUH para hijos con discapacidad
El organismo estatal brindó toda la información sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el duodécimo mes del año.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció, durante los últimos días, el calendario de pagos de cada una de sus prestaciones para diciembre, entre las que se encuentran las jubilaciones y pensiones. Además, también comunicó un ajuste en cada uno de sus programas luego de que se conociera la inflación de agosto, que fue del 2,3%.
Como sucede en cada mes, el pago de cada prestación que otorga el organismo está atada al último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios. Además, cada pago se deposita de manera automática en la cuenta bancaria de cada usuario.
Quiénes pueden acceder a la AUH hijo con Discapacidad
La Asignación Universal por Hijo con Discapacidad está destinada a familias con hijos menores de 18 años o sin límite de edad en casos de discapacidad. Los beneficiarios deben encontrarse en alguna de estas situaciones:
-
Desocupados
Trabajadores no registrados o sin aportes
Empleados de casas particulares
Monotributistas sociales
Los requisitos para el adulto solicitante incluyen ser argentino y residir en el país, o extranjero con residencia de al menos dos años. Esto busca garantizar un ingreso básico para cubrir necesidades esenciales de salud, educación y bienestar.
Monto de la AUH hijo con Discapacidad de diciembre
El monto total de la AUH por hijo con discapacidad en diciembre de 2025 asciende a $398.852,75. ANSES abonará solo el 80% del valor, lo que equivale a $319.082,20. El 20% restante ($79.770,55) se liberará una vez que los beneficiarios presenten la Libreta AUH, que certifica el cumplimiento de los requisitos de salud y educación.
Este monto supera al de la AUH estándar, que alcanzó los $122.827 por menor a cargo, con un pago del 80% ($98.261) y una retención del 20% ($24.565) hasta la presentación del documento correspondiente.
Calendario de pagos de diciembre 2025
El cronograma de pagos para diciembre se organizó según la terminación del DNI del titular:
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 0: 9 de diciembre
- DNI terminados en 1: 10 de diciembre
- DNI terminados en 2: 11 de diciembre
- DNI terminados en 3: 12 de diciembre
- DNI terminados en 4: 15 de diciembre
- DNI terminados en 5: 16 de diciembre
- DNI terminados en 6: 17 de diciembre
- DNI terminados en 7: 18 de diciembre
- DNI terminados en 8: 19 de diciembre
- DNI terminados en 9: 22 de diciembre
Asignación por Embarazo
- DNI terminados en 0: 10 de diciembre
- DNI terminados en 1: 11 de diciembre
- DNI terminados en 2: 12 de diciembre
- DNI terminados en 3: 15 de diciembre
- DNI terminados en 4: 16 de diciembre
- DNI terminados en 5: 17 de diciembre
- DNI terminados en 6: 18 de diciembre
- DNI terminados en 7: 19 de diciembre
- DNI terminados en 8: 22 de diciembre
- DNI terminados en 9: 23 de diciembre
Asignación por Prenatal y Maternidad
- DNI terminados en 0 y 1: 15 de diciembre
- DNI terminados en 2 y 3: 16 de diciembre
- DNI terminados en 4 y 5: 17 de diciembre
- DNI terminados en 6 y 7: 18 de diciembre
- DNI terminados en 8 y 9: 19 de diciembre
Asignaciones de Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)
- Todas las terminaciones de documento: del 10 de diciembre al 12 de enero
Los beneficiarios deben estar atentos a estas fechas para cobrar el monto correspondiente en sus cuentas bancarias. El 20% retenido se acreditará una vez que completen el trámite de la Libreta AUH antes del 31 de diciembre de 2025.
