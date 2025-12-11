ANSES: el monto confirmado de la AUH para hijos con discapacidad

Este monto supera al de la AUH estándar, que alcanzó los $122.827 por menor a cargo, con un pago del 80% ($98.261) y una retención del 20% ($24.565) hasta la presentación del documento correspondiente.

Calendario de pagos de diciembre 2025

El cronograma de pagos para diciembre se organizó según la terminación del DNI del titular:

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2: 11 de diciembre

DNI terminados en 3: 12 de diciembre

DNI terminados en 4: 15 de diciembre

DNI terminados en 5: 16 de diciembre

DNI terminados en 6: 17 de diciembre

DNI terminados en 7: 18 de diciembre

DNI terminados en 8: 19 de diciembre

DNI terminados en 9: 22 de diciembre

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 10 de diciembre

DNI terminados en 1: 11 de diciembre

DNI terminados en 2: 12 de diciembre

DNI terminados en 3: 15 de diciembre

DNI terminados en 4: 16 de diciembre

DNI terminados en 5: 17 de diciembre

DNI terminados en 6: 18 de diciembre

DNI terminados en 7: 19 de diciembre

DNI terminados en 8: 22 de diciembre

DNI terminados en 9: 23 de diciembre

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: 15 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 16 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 17 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 18 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 19 de diciembre

Asignaciones de Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)

Todas las terminaciones de documento: del 10 de diciembre al 12 de enero

Los beneficiarios deben estar atentos a estas fechas para cobrar el monto correspondiente en sus cuentas bancarias. El 20% retenido se acreditará una vez que completen el trámite de la Libreta AUH antes del 31 de diciembre de 2025.