ANSES confirmó suba del 2,6% en asignaciones y prestaciones no contributivas: los nuevos montos

En tanto la Resolución 139/2026 de Anses actualiza los valores de las prestaciones previsionales a partir de junio. De esta manera el haber mínimo garantizado se fijó en 403.317,99 pesos para los jubilados y pensionados, mientras que el haber máximo asciende a 2.713.948,17 pesos. La base imponible mínima para aportes quedó en 135.837,40 pesos y la máxima en 4.414.652,38 pesos.

La suba sigue la inflación con dos mese de rezago. De esta manera la Prestación Básica Universal (PBU) quedará en junio en 184.499,57 pesos mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) ascenderá a 322.654,39 pesos. Además, se actualizan los índices para calcular las remuneraciones de quienes soliciten su prestación después del 1° de junio de 2026.

Anses: nuevos montos

Tras la aplicación de la fórmula de movilidad jubilatoria que sigue el Índice de Precios al Consumidor (inflación) que mide el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) pero con dos meses de rezago:

Rangos y montos de asignaciones familiares para trabajadores en relación de dependencia registrados y titulares de la Ley de Riesgos del Trabajo

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Rangos y montos de asignaciones familiares para titulares de la prestación por desempleo

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Rangos y montos de asignaciones familiares para titulares del sistema integrado previsional argentino

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Rangos y montos de asignaciones familiares para veteranos de guerra del Atlántico Sur

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Montos para titulares de asignaciones universales para protección social

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Rangos y montos de asignaciones familiares para trabajadores monotributistas

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Rangos y montos de asignaciones familiares para titulares del Decreto 514/2021

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Resolución 139/2026:

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Resolución 146/2026:

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