ANSES confirmó suba del 2,6% en asignaciones y prestaciones no contributivas: los nuevos montos
Anses confirmó además el pago del devaluado bono de 70 mil pesos congelado hace 26 meses a pesar del avance de la inflación.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) oficializó este viernes la asignacion por embarazo anses Así quedó plasmado en la Resolución 146/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial. A la suba de los montos se suma el bono congelado desde hace 26 meses en 70 mil pesos.
La suba alcanza a trabajadores en relación de dependencia de los sectores público y privado, monotributistas, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), pensiones no contributivas y la Asignación por Embarazo para Protección Social.
La resolución establece además que en el caso de que un integrante del grupo familiar perciba ingresos superiores a 2.970.968 pesos, todo el grupo quedará excluido del cobro de asignaciones, aunque la suma total no supere el tope general. Además, se indica que la Asignación por Ayuda Escolar Anual solo se actualizará por movilidad una vez al año y que, en caso de decimales, los montos serán redondeados al número entero siguiente.
En tanto la Resolución 139/2026 de Anses actualiza los valores de las prestaciones previsionales a partir de junio. De esta manera el haber mínimo garantizado se fijó en 403.317,99 pesos para los jubilados y pensionados, mientras que el haber máximo asciende a 2.713.948,17 pesos. La base imponible mínima para aportes quedó en 135.837,40 pesos y la máxima en 4.414.652,38 pesos.
La suba sigue la inflación con dos mese de rezago. De esta manera la Prestación Básica Universal (PBU) quedará en junio en 184.499,57 pesos mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) ascenderá a 322.654,39 pesos. Además, se actualizan los índices para calcular las remuneraciones de quienes soliciten su prestación después del 1° de junio de 2026.
Anses: nuevos montos
Tras la aplicación de la fórmula de movilidad jubilatoria que sigue el Índice de Precios al Consumidor (inflación) que mide el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) pero con dos meses de rezago:
Rangos y montos de asignaciones familiares para trabajadores en relación de dependencia registrados y titulares de la Ley de Riesgos del Trabajo
Rangos y montos de asignaciones familiares para titulares de la prestación por desempleo
Rangos y montos de asignaciones familiares para titulares del sistema integrado previsional argentino
Rangos y montos de asignaciones familiares para veteranos de guerra del Atlántico Sur
Montos para titulares de asignaciones universales para protección social
Rangos y montos de asignaciones familiares para trabajadores monotributistas
Rangos y montos de asignaciones familiares para titulares del Decreto 514/2021
Resolución 139/2026:
Resolución 146/2026:
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