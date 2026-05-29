ANSES: el paso a paso para acceder al Programa Hogar durante el invierno 2026
El organismo gubernamental mantiene este monto con rebajas y nuevos requisitos para familias sin acceso a gas natural.
La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) prepara los pagos de mayo y se conocen los montos de las jubilaciones para el quinto mes del año.
El Programa Hogar de ANSES sigue activo en mayo de 2026, ofreciendo un apoyo económico a familias que requieren comprar garrafas de gas. Este subsidio mensual está pensado para hogares sin acceso a la red de gas natural, facilitando el abastecimiento durante los meses más fríos.
El beneficio busca mejorar la calidad de vida de los hogares más vulnerables, especialmente en zonas donde el clima demanda mayor consumo de energía para calefacción. ANSES establece criterios claros para asegurar que el subsidio llegue a quienes realmente lo necesitan, optimizando la distribución de los recursos y garantizando un alivio concreto en el gasto familiar de energía.
Cómo funciona el beneficio de ANSES para acceder a garrafas en invierno
El Programa Hogar incorporó un nuevo sistema de asistencia basado en la digitalización del subsidio. El cambio principal es que ya no se entrega dinero en efectivo previamente, sino que el descuento se aplica de manera directa al momento de comprar la garrafa.
La modalidad funciona mediante billeteras virtuales y medios de pago electrónicos, lo que permite que el beneficiario acceda a un precio diferencial en el punto de venta.
Además, el esquema mantiene un funcionamiento estacional. Durante gran parte del año, la asistencia equivale al costo de media garrafa mensual, pero en invierno el Estado incrementa la cobertura y puede alcanzar el valor total de una unidad. Este sistema de subsidio focalizado busca acompañar el aumento del consumo energético en los meses más fríos.
Qué requisitos hay para acceder al Programa Hogar de ANSES en 2026
Los usuarios deben inscribirse obligatoriamente en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), incluso quienes ya cobraban el antiguo Programa Hogar. El trámite se realiza de manera online y permite validar la situación socioeconómica de cada grupo familiar.
Requisitos principales para acceder al Programa Hogar:
- Estar inscripto en el ReSEF para actualizar los datos personales y del grupo familiar.
- No contar con conexión a la red de gas natural en el domicilio.
- Tener ingresos familiares que no superen el equivalente a tres Canastas Básicas Totales.
- Residir en una vivienda donde se utilicen garrafas como principal fuente de abastecimiento energético.
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