ANSES: el paso a paso para acceder al Programa Hogar durante el invierno 2026

La modalidad funciona mediante billeteras virtuales y medios de pago electrónicos, lo que permite que el beneficiario acceda a un precio diferencial en el punto de venta.

Además, el esquema mantiene un funcionamiento estacional. Durante gran parte del año, la asistencia equivale al costo de media garrafa mensual, pero en invierno el Estado incrementa la cobertura y puede alcanzar el valor total de una unidad. Este sistema de subsidio focalizado busca acompañar el aumento del consumo energético en los meses más fríos.

Qué requisitos hay para acceder al Programa Hogar de ANSES en 2026

Los usuarios deben inscribirse obligatoriamente en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), incluso quienes ya cobraban el antiguo Programa Hogar. El trámite se realiza de manera online y permite validar la situación socioeconómica de cada grupo familiar.

Requisitos principales para acceder al Programa Hogar: