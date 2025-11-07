ANSES: el aumento confirmado para las AUH en noviembre
El organismo estatal brindó toda la información sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el undécimo mes del año.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció, durante los últimos días, el calendario de pagos de cada una de sus prestaciones para noviembre, entre las que se encuentran las jubilaciones y pensiones. Además, también comunicó un ajuste en cada uno de sus programas luego de que se conociera la inflación de agosto, que fue del 2,1%.
Como sucede en cada mes, el pago de cada prestación que otorga el organismo está atada al último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios. Además, cada pago se deposita de manera automática en la cuenta bancaria de cada usuario.
Lo que se cobrará por hijo en noviembre
Con el aumento del 2,1%, los valores vigentes son:
-
AUH: $119.713,23
-
80% mensual: $95.770,58
-
-
AUH con discapacidad: $389.808,61
-
80% mensual: $311.748,35
El 20% restante se libera tras la presentación anual de la Libreta o el Formulario PS 1.47.
Calendario de pagos de noviembre 2025
Debido al fin de semana largo establecido por el Decreto 1027/2024, el cronograma de pagos de ANSES para la Asignación Universal por Hijo se modificará levemente durante noviembre. Las fechas de cobro, según la terminación del DNI del titular, serán las siguientes:
- Lunes 10 de noviembre: DNI terminados en 0
- Martes 11 de noviembre: DNI terminados en 1
- Miércoles 12 de noviembre: DNI terminados en 2
- Jueves 13 de noviembre: DNI terminados en 3
- Viernes 14 de noviembre: DNI terminados en 4
- Lunes 17 de noviembre: DNI terminados en 5
- Martes 18 de noviembre: DNI terminados en 6
- Miércoles 19 de noviembre: DNI terminados en 7
- Jueves 20 de noviembre: DNI terminados en 8
- Martes 25 de noviembre: DNI terminados en 9
