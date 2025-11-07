ANSES: el bono de hasta $100.000 destinado para las AUH y AUE

Ser menor de 18 años (sin límite en caso de discapacidad).

Ser soltero .

Cumplir con los controles médicos y vacunación obligatoria .

Asistir a un establecimiento educativo público o privado reconocido oficialmente.

El trámite de la Libreta AUH

Uno de los requisitos clave de la AUH es la presentación de la Libreta AUH, un documento que acredita el cumplimiento de los controles sanitarios, vacunación y asistencia escolar de los hijos.

Este trámite permite acceder al cobro del 20% retenido durante el año anterior, que ANSES acumula mes a mes y paga en una única cuota tras validar la información.

El plazo para presentar la Libreta AUH 2024 vence el 31 de diciembre de 2025, y quienes no la completen antes de esa fecha pierden el derecho a cobrar el complemento retenido.

El monto de la AUH en noviembre 2025

Los montos de las asignaciones universales y familiares quedan establecidos de la siguiente manera:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $119.714,29 Se paga el 80% mensual ($95.771,43). El 20% restante ($23.942,86) se cobra con la presentación de la Libreta AUH.

AUH por hijo con discapacidad: $389.808,61

Asignación por Embarazo (AUE): $119.714,29

Asignación Familiar por Hijo (SUAF, primer rango de ingresos): $59.862,25

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $194.910,94

De esta manera, una familia con un solo hijo a cargo bajo AUH cobrará en noviembre más de $100.000 sumando la asignación y la Tarjeta Alimentar.