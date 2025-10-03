ANSES: el nuevo programa de beneficios al que adhirieron más de 7000 comercios
Este nuevo beneficio alcanza a un sector vulnerable de la población, como lo son jubilados y pensionados. Todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) acompaña a los sectores más vulnerables de la población a través de diferentes programas y ayudas económicas. Durante los últimos días, se conoció que el organismo pondrá en marcha una nueva ayuda destinada a jubilados y pensionados.
El propósito principal de este nuevo programa es reforzar el bolsillo de quienes reciben la ayuda y, al mismo tiempo, aumentar las ventas de los comercios. Por esta razón, son más de 7.000 los comercios adheridos. A continuación, todos los detalles.
En qué consiste el programa de beneficios
Esta iniciativa busca aliviar el gasto diario de jubilados y pensionados mediante ofertas especiales en diferentes comercios y supermercados. Con la tarjeta de débito vinculada a su prestación, acceden a descuentos en compras habituales, además de reintegros y promociones adicionales según el banco donde cobran.
Supermercados adheridos al nuevo programa para jubilados
Si bien son más de 7.000 comercios adheridos a este programa, estos son los supermercados principales que encabezan la lista:
- Disco: 10% en todos los rubros + 20% perfumería y limpieza, sin tope
- Jumbo: 10% en todos los rubros + 20% perfumería y limpieza, sin tope
- Vea: 10% en todos los rubros + 20% perfumería y limpieza, sin tope
- Coto: 10% sin tope en todos los rubros
- La Anónima: 10% sin tope en todos los rubros
- Josimar: 15% en todos los rubros sin tope
- Carrefour: 10% en todos los rubros. Tope $35.000
- Día: 10% en todos los rubros. Tope $2.000 por transacción
En Carrefour y Josimar los descuentos aplican tanto en tiendas físicas como online, mientras que otras cadenas como Disco, Jumbo y VEA incorporarán en las próximas semanas la modalidad virtual para agilizar las compras desde cualquier dispositivo.
