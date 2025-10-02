Ex Potenciar Trabajo: el monto que pagará ANSES en octubre 2025

Cómo acceder al Ex Potenciar Trabajo

Los beneficiarios deberán seguir una serie de pasos:

Ingresar a la página portalempleo.gob.ar y presionar el botón “Registrarse”.

Introducir el CUIL para verificar si ya estaba registrado en el programa anterior.

En caso de que esto sea aprobado, continuar con los pasos siguientes para completar el nuevo registro.

Una vez terminado este trámite, validar los datos personales.

Monto del plan "Volver al Trabajo"

ANSES confirmó que los beneficiarios inscriptos en el plan “Volver al Trabajo” recibirán un total de $78.000 en octubre.

El pago se realizará en el quinto día hábil del mes, que este año se trata del martes 7 de octubre, y se acreditará automáticamente en las cuentas bancarias de los beneficiarios.