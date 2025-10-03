Los supermercados que tendrán descuentos especiales para jubilados de ANSES.

También, el Banco les depositará diariamente un porcentaje de remuneración (TNA 32 por ciento) sobre el saldo que registren en sus cuentas (por hasta 500 mil pesos).

Por su parte, aquellos jubilados y pensionados que cobren sus haberes en Banco Galicia accederán hasta a un 25 por ciento de ahorro y 3 cuotas sin interés en compras con tarjetas de débito o crédito (con tope 20 mil pesos mensuales en supermercados, y 12 mil en farmacias y ópticas).

Y quienes tengan una cuenta remunerada FIMA, recibirán rendimientos diarios sobre el dinero que tengan acreditado en sus cuentas (TNA 33,2 por ciento) sin tope de saldo a remunerar.