Los supermercados que tendrán descuentos especiales para jubilados de ANSES
Los descuentos para ahorrar en locales que tienen porcentaje y aprovechar las sucursales que no sufren modificaciones en los precios para la tercera edad.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
Tanto los jubilados como los pensionados tienen algunos pequeños beneficios especiales en ciertos rubros para poder hacer sus compras con menos dinero. Entre las propuestas, COTO se destaca por sus programas de descuentos que buscan beneficiar a millones de argentinos. Con más de 120 sucursales distribuidas a lo largo del país, ofrece oportunidades únicas para quienes deseen ahorrar en alimentos, bebidas y otros productos esenciales.
Los supermercados en los que se puede obtener el descuento de ANSES
Son más de 7.000 los supermercados adheridos en todo el país y estos son:
- Disco: 10% en todos los rubros* + 20% perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones.
- Jumbo: 10% en todos los rubros* + 20% perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones.
- Vea: 10% en todos los rubros* + 20% perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones.
- Coto: 10% sin tope en todos los rubros*. No acumulable con otras promociones.
- La Anónima: 10% sin tope en todos los rubros*. No acumulable con otras promociones.
- Josimar: 15% en todos los rubros* sin tope. No acumulable con otras promociones.
- Carrefour: 10% en todos los rubros*. Tope $35.000. No acumulable con otras promociones.
- Día: 10% en todos los rubros. Tope $2.000 por transacción. Incluye a todos los productos y acumula con otras promociones.
Beneficios ANSES: cómo acceder a los descuentos
Mediante un convenio con el Banco Nación, los jubilados y pensionados de Anses, que cobren sus haberes en dicho banco, accederán a un reintegro adicional exclusivo del 5 por ciento sobre las compras que abonen a través de BNA + MODO, con tarjeta de débito o crédito, (con un tope de 20 mil pesos mensuales) en los supermercados Carrefour, Chango Mas, Coto, Josimar, La Anónima, Disco, Jumbo y Vea.
También, el Banco les depositará diariamente un porcentaje de remuneración (TNA 32 por ciento) sobre el saldo que registren en sus cuentas (por hasta 500 mil pesos).
Por su parte, aquellos jubilados y pensionados que cobren sus haberes en Banco Galicia accederán hasta a un 25 por ciento de ahorro y 3 cuotas sin interés en compras con tarjetas de débito o crédito (con tope 20 mil pesos mensuales en supermercados, y 12 mil en farmacias y ópticas).
Y quienes tengan una cuenta remunerada FIMA, recibirán rendimientos diarios sobre el dinero que tengan acreditado en sus cuentas (TNA 33,2 por ciento) sin tope de saldo a remunerar.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario