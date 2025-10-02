Becas Progresar: la razón por la que ANSES no realizó los pagos

A eso se suman errores administrativos, como un CBU mal cargado, una cuenta bancaria a nombre de otra persona o inconsistencias en la información personal. De esta manera, si no se realiza el reclamo correspondiente en los plazos previstos, el monto perdido no se recupera.

Cómo reclamar el pago de la Beca Progresar

Cuando un beneficiario no recibe el depósito, debe ingresar al portal oficial con su cuenta de Mi Argentina y presentar el reclamo en la sección correspondiente. Allí debe completar un formulario con sus datos y adjuntar, si es necesario, la documentación que respalde el caso. El trámite solo es válido si se realiza dentro de los 15 días hábiles posteriores al inicio del cronograma de pagos.

Si el inconveniente no se resuelve de forma online, el beneficiario puede acudir a una oficina de ANSES con la documentación para una revisión presencial. Además, es importante verificar que la información personal, bancaria y académica esté actualizada para evitar nuevos bloqueos en los pagos.