ANSES relanza créditos de hasta $50 millones para jubilados y AUH: cómo tramitarlos

La Asignación Universal por Hijo (AUH) de ANSES cuenta con la posibilidad de acceder a un préstamo de hasta $50.000.000 en 2025, disponible a través de bancos como Banco Nación y Banco Provincia. Estos créditos no son otorgados directamente por ANSES, pero sí están destinados a los beneficiarios que cobran la prestación mediante el organismo previsional