ANSES: el pago de casi $100.000 que beneficia a un grupo de personas

“El depósito se realiza de manera automática si los datos del grupo familiar están actualizados. En caso contrario, la familia debe presentar el certificado escolar para acceder al beneficio”, señalaron desde la ANSES.

Los requisitos para acceder a la Ayuda Escolar Anual

Del hijo:

A partir de los 45 días y hasta el mes que cumpla 18 años.

Asistir a establecimientos educativos incorporados a la enseñanza oficial (nivel inicial, primario y secundario).

Del hijo con discapacidad:

Sin límite de edad.

Asistir a establecimientos (públicos o privados) de enseñanza oficial o especial o recibir apoyo de maestros particulares, o concurrir a talleres protegidos o de formación laboral, o recibir rehabilitación.

El paso a paso para cobrar la Ayuda Escolar

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Seleccionar la sección "Hijos" y luego "Presentar Certificado Escolar".

Descargar el formulario correspondiente a cada hijo.

Imprimirlo y llevarlo al establecimiento educativo para que sea completado y firmado.

Subir una foto del formulario completo desde el mismo portal de Mi ANSES.

El trámite debe realizarse antes del 31 de diciembre de 2025.

Para iniciar el proceso y descargar el formulario escolar, los beneficiarios pueden ingresar directamente a: www.anses.gob.ar.

Este beneficio está destinado a reforzar el acceso a la educación en todos los niveles y a reducir el impacto económico que genera el comienzo de clases en los hogares más vulnerables.