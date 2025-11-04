ANSES: los beneficiarios que serán dados de baja de la AUH

No percibir ingresos por prestaciones contributivas o no contributivas, nacionales o provinciales.

Ser trabajador no registrado con ingresos inferiores al salario mínimo.

Ser monotributista social.

Ser empleada doméstica registrada en el Régimen Especial correspondiente.

Ser argentino o extranjero con al menos dos años de residencia.

Residir en Argentina.

Que el hijo tenga hasta 18 años (sin límite de edad para discapacitados).

Contar con DNI vigente.

Estas medidas buscan asegurar que los beneficios lleguen a quienes realmente lo necesitan.

Calendario de pagos de la AUH

La ANSES difundió el calendario oficial de pagos para beneficiarios, que se realizará según la terminación del DNI de cada persona.