MinutoUno

ANSES reveló detalles para no tener problemas con los depósitos: de qué se tratan

Economía

Los titulares pueden actualizar su teléfono y correo electrónico en la web o app Mi ANSES y así prevenir retrasos o inconvenientes en los pagos.

 ANSES reveló detalles para no tener problema con los depósitos: de qué se trata

 ANSES reveló detalles para no tener problema con los depósitos: de qué se trata

Con la llegada de noviembre, la ANSES ya organiza los pagos del mes, que incluirán un aumento del 2,1% según la inflación registrada por el INDEC. El organismo previsional recordó la importancia de mantener actualizados los datos personales, como teléfono y correo electrónico, para que los beneficiarios reciban sus prestaciones sin demoras ni errores.

Esta medida busca garantizar que los depósitos se acrediten correctamente y evitar inconvenientes en la percepción de haberes, reforzando la seguridad y eficiencia en el sistema de pagos del Estado para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales.

La importancia de tener los datos personales actualizados

Mantener los datos personales al día en ANSES es fundamental para evitar inconvenientes en el cobro de prestaciones y el acceso a los distintos programas sociales. La entidad recordó a todos los titulares que es clave revisar y actualizar la información de contacto registrada en la plataforma Mi ANSES, incluyendo teléfono, celular y correo electrónico, para asegurar que las notificaciones sobre pagos, turnos o novedades lleguen correctamente.

Estos datos permiten al organismo validar la identidad del usuario y comunicarse de manera directa y segura, evitando bloqueos, demoras o errores en la acreditación de haberes.

El procedimiento es rápido y no requiere acudir a una oficina. Solo hay que ingresar al sitio web oficial de ANSES o usar la app desde el celular. Dentro del menú principal, hay que seleccionar “Información Personal” y luego “Domicilio y datos de contacto”. Allí se pueden verificar y modificar los números de teléfono o el correo electrónico asociados a la cuenta. Mantener esta información actualizada garantiza un acceso ágil a los servicios y evita contratiempos innecesarios a la hora de recibir los pagos correspondientes.

Anses APP (1).png

El monto de las prestaciones en noviembre

Las prestaciones otorgadas por ANSES aumentarán un 2,1% en noviembre, el ajuste de los beneficios sociales se establece en función del dato de inflación de septiembre informado por el INDEC.

Esto se debe a que, desde julio del año pasado, la fórmula de movilidad está regida por el Decreto 274/24, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses anteriores y propone un incremento proporcional en los haberes de jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales.

Además, la ANSES confirmó que continuará entregando el bono adicional de $70.000 para quienes perciben los haberes mínimos, contribuyendo a mejorar el ingreso de los sectores más vulnerables. Los montos quedan establecidos de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $403.150,64 ($333.150,64 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
  • Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $336.520,51 ($266.520,51 + $70.000)
  • Pensión No Contributiva: $303.205,45 ($233.205,45 + $70.000)
  • Jubilación máxima: $2.241.568,43

En cuanto a la Asignación Universal por Hijo (AUH): el monto total es de $119.714,29 por cada menor a cargo, aunque los beneficiarios reciben el 80% ($95.771,43) y el 20% restante se cobra con la presentación de la Libreta AUH.

Otros montos relevantes incluyen:

  • AUH con discapacidad: $389.808,61
  • Asignación por embarazo: $119.714,29
  • Asignación Familiar por Hijo (primer rango de ingresos): $58.862,25
  • Asignación por hijo con discapacidad: $194.910,94

Estos ajustes buscan mantener el poder adquisitivo de los beneficiarios y garantizar que los haberes acompañen la evolución de la inflación, brindando un alivio económico para quienes dependen de estas prestaciones.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas