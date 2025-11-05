ANSES reveló detalles para no tener problemas con los depósitos: de qué se tratan

Anses APP (1).png

El monto de las prestaciones en noviembre

Las prestaciones otorgadas por ANSES aumentarán un 2,1% en noviembre, el ajuste de los beneficios sociales se establece en función del dato de inflación de septiembre informado por el INDEC.

Esto se debe a que, desde julio del año pasado, la fórmula de movilidad está regida por el Decreto 274/24, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses anteriores y propone un incremento proporcional en los haberes de jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales.

Además, la ANSES confirmó que continuará entregando el bono adicional de $70.000 para quienes perciben los haberes mínimos, contribuyendo a mejorar el ingreso de los sectores más vulnerables. Los montos quedan establecidos de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $403.150,64 ($333.150,64 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

$403.150,64 ($333.150,64 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $336.520,51 ($266.520,51 + $70.000)

$336.520,51 ($266.520,51 + $70.000) Pensión No Contributiva: $303.205,45 ($233.205,45 + $70.000)

$303.205,45 ($233.205,45 + $70.000) Jubilación máxima: $2.241.568,43

En cuanto a la Asignación Universal por Hijo (AUH): el monto total es de $119.714,29 por cada menor a cargo, aunque los beneficiarios reciben el 80% ($95.771,43) y el 20% restante se cobra con la presentación de la Libreta AUH.

Otros montos relevantes incluyen:

AUH con discapacidad: $389.808,61

Asignación por embarazo: $119.714,29

Asignación Familiar por Hijo (primer rango de ingresos): $58.862,25

Asignación por hijo con discapacidad: $194.910,94

Estos ajustes buscan mantener el poder adquisitivo de los beneficiarios y garantizar que los haberes acompañen la evolución de la inflación, brindando un alivio económico para quienes dependen de estas prestaciones.