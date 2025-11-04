ANSES: hasta cuándo hay tiempo de completar la Libreta AUH para cobrar el monto retenido
El organismo estatal brindó toda la información sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el undécimo mes del año.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció, durante los últimos días, el calendario de pagos de cada una de sus prestaciones para noviembre, entre las que se encuentran las jubilaciones y pensiones. Además, también comunicó un ajuste en cada uno de sus programas luego de que se conociera la inflación de agosto, que fue del 2,1%.
Como sucede en cada mes, el pago de cada prestación que otorga el organismo está atada al último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios. Además, cada pago se deposita de manera automática en la cuenta bancaria de cada usuario.
Hasta cuándo se puede presentar la Libreta AUH
La fecha límite de presentación es el 31 de diciembre de 2025, según informó la Administración Nacional de la Seguridad Social en sus canales oficiales.
El paso a paso para presentar la Libreta AUH
El trámite para presentar este documento se realiza vía online, desde la página web del organismo o en Mi ANSES. Estos son los pasos que se deben seguir:
- Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
- Revisar en Hijos > Libreta AUH qué secciones faltan completar.
- Seleccionar Generar Libreta si falta información para descargarla o recibirla por correo.
- Imprimir la libreta y llevarla a la escuela o centro de salud para que la completen y firmen.
- Tomar una foto clara de la libreta completa: bien iluminada, plana, sin arrugas, enfocada y con las cuatro esquinas visibles; archivo en JPG y menor a 3 MB.
- Subir la imagen en Mi ANSES > Hijos > Libreta AUH para finalizar el trámite.
Las personas que podrán cobrar hasta $600.000
La acumulación del porcentaje que es destinado a la Libreta AUH es retenido automáticamente por la ANSES cuando emite los pagos de la prestación social.
Esto, por su parte, varía según el tipo de Asignación Universal por Hijo que se cobre, el cual puede ser en zona general, zona desfavorable y si es por discapacidad.
En tanto, cada grupo de la AUH podrá cobrar los siguientes montos al presentar la Libreta AUH:
- AUH general: $ 188.069
- AUH de zona desfavorable: $ 244.491
- AUH por discapacidad: $ 612.401
- AUH por discapacidad en zona desfavorable: $ 796.122
