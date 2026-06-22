ANSES: el pago confirmado que recibirá la AUH por discapacidad
Con el nuevo índice de inflación confirmado, el organismo actualizará los montos de las prestaciones según lo establecido por la ley vigente.
Desde junio de 2026, la ANSES aplicará un nuevo aumento para la AUH y otras prestaciones sociales, tomando como referencia el último dato de inflación difundido por el INDEC. La suba también alcanzará a distintas asignaciones familiares.
El actual esquema de movilidad establece actualizaciones mensuales atadas al IPC. Así, la ANSES ajusta jubilaciones, pensiones y beneficios como la AUH, modificando los montos que cobrarán millones de familias argentinas en el próximo calendario de pagos.
Cuál es el monto de la AUH por discapacidad en junio de 2026
ANSES informó que la Asignación Universal por Hijo con discapacidad pasó a ser de $471.915 por cada hijo beneficiario.
Se trata del valor bruto de la prestación correspondiente al sexto mes del año, luego de la aplicación del incremento del 2,58%.
La AUH por discapacidad no tiene límite de edad para el hijo beneficiario, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por el organismo y se cuente con la documentación correspondiente.
Los nuevos montos de ANSES para junio
Además de la actualización de la AUH por discapacidad, ANSES difundió los importes vigentes para las principales asignaciones:
- Asignación Universal por Hijo (AUH): $144.932.
- AUH por hijo con discapacidad: $471.915.
- Asignación Familiar por Hijo: $72.474.
- Asignación Familiar por Hijo con discapacidad: $235.967.
Desde el organismo aclararon que los valores informados para la AUH y la AUH por discapacidad corresponden al monto total asignado por cada hijo beneficiario.
Quiénes pueden cobrar la AUH por discapacidad
La prestación está destinada a madres, padres o titulares responsables de hijos con discapacidad que cumplan con los requisitos exigidos por ANSES.
Entre las condiciones principales se encuentran:
- Contar con Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.
- Residir en Argentina.
- Mantener actualizados los datos personales y familiares ante ANSES.
- Cumplir con las condiciones establecidas para acceder a la Asignación Universal por Hijo.
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