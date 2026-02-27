ANSES: quiénes se pueden anotar a las Becas Progresar
La fecha de inscripción ya está disponible para jóvenes de entre 16 y 35 años. Quiénes pueden acceder y qué requisitos deben cumplir.
Al inicio de cada ciclo lectivo, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pone en marcha programas pensados para acompañar a los estudiantes. Entre ellos, las Becas Progresar se destacan por brindar un apoyo económico mensual que ayuda a los jóvenes a completar sus niveles de educación sin inconvenientes.
La gestión de la beca se realiza de manera online a través del sitio oficial de ANSES. Los interesados deben completar el formulario de inscripción, adjuntar la documentación requerida y seguir los pasos indicados. Una vez aprobada, el beneficio se otorga de forma mensual durante el ciclo lectivo.
Quiénes pueden inscribirse en las Becas Progresar 2026
Las Becas Progresar 2026 están pensadas para estudiantes que cumplan ciertos criterios de edad, situación económica y desempeño académico. En la educación obligatoria y en programas de formación técnica, pueden postular jóvenes de entre 16 y 24 años.
Para Progresar Superior, quienes recién comienzan deben tener entre 17 y 24 años, mientras que los estudiantes avanzados pueden anotarse hasta los 30 años. La línea de Enfermería no tiene límite de edad, siempre que se cumplan los requisitos académicos.
En Progresar Trabajo, destinado a cursos de capacitación profesional, el rango es de 18 a 24 años, extendiéndose hasta los 35 años para quienes no cuentan con empleo formal registrado.
Cuáles son los requisitos para cobrar el beneficio
Estos son los principales requisitos para acceder al programa:
- Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con un mínimo de dos años de residencia legal en el país y DNI vigente.
- Estar inscripto como estudiante regular en una institución educativa reconocida.
- Tener el esquema de vacunación completo y actualizado.
- Que los ingresos del grupo familiar no superen tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.
