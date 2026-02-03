ANSES: el procedimiento para acceder a un bono de hasta $85.000
El organismo gubernamental informó un incremento en una herramienta fundamental para las familias argentinas este año. Conocé los detalles.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció un incremento del 2,5% en cada una de sus prestaciones, producto de la inflación registrada en noviembre. Este ajuste se debe a la Ley de Movilidad Jubilatoria y tiene como principal objetivo que los beneficiarios no pierdan poder adquisitivo ante la escalada de precios.
Una de las prestaciones que tendrá un incremento es la Ayuda Escolar Anual, que vuelve a ubicarse como un respaldo importante para las familias al comienzo del año lectivo. Con la actualización anunciada por ANSES, este beneficio alcanza los $85.000 por hijo.
Este monto está destinado a acompañar los gastos más frecuentes de la escolaridad, como la compra de útiles, mochilas, uniformes y otros elementos necesarios para la cursada.
Cómo inscribirse para cobrar $85.000
El trámite es gratuito, digital y debe realizarse todos los años, incluso si el beneficio fue cobrado en períodos anteriores. Para gestionarlo, se deben seguir estos pasos:
Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social
Ir a la sección “Hijos”
Seleccionar “Presentar certificado escolar”
Generar el formulario por cada hijo
Imprimirlo y llevarlo a la escuela para completar y firmar
Sacar una foto o escanear el certificado
Volver a cargarlo en Mi ANSES en la misma sección
Una vez validado el documento, el beneficio queda habilitado para su pago en el siguiente período de liquidación.
Qué tener en cuenta para no perder la Ayuda Escolar Anual en 2026
La Ayuda Escolar Anual no se paga de forma retroactiva, por lo que si el certificado escolar no se presenta, el beneficio no se cobra.
Para evitar inconvenientes, el organismo recomienda:
- Realizar el trámite con anticipación.
- Consultar el estado del trámite en Mi ANSES.
- Verificar los datos personales y familiares antes de presentar el certificado.
- Confirmar que el certificado escolar haya sido validado correctamente.
