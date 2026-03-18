ANSES: el procedimiento para poder acceder a las Becas Progresar

Las Becas Progresar, articuladas con ANSES, buscan acompañar a estudiantes en su formación con un apoyo económico directo, sujeto al cumplimiento de requisitos académicos. La inscripción a las becas progresar es personal, gratuita y se realiza sólo por canales oficiales. Desde el Gobierno advierten de no compartir datos ni claves con terceros para evitar estafas.