ANSES: el procedimiento para poder acceder a las Becas Progresar
Inscribirse a las Becas Progresar en marzo de 2026 es un proceso simple que se puede completar siguiendo una guía con pasos claros y rápidos.
Las Becas Progresar, articuladas con ANSES, buscan acompañar a estudiantes en su formación con un apoyo económico directo, sujeto al cumplimiento de requisitos académicos. La inscripción a las becas progresar es personal, gratuita y se realiza sólo por canales oficiales. Desde el Gobierno advierten de no compartir datos ni claves con terceros para evitar estafas.
Estos son los pasos para inscribirse a las Becas Progresar en marzo de 2026
Para anotarse a las Becas Progresar 2026, es necesario contar con usuario en Mi Argentina y tener una caja de ahorro o billetera virtual a nombre del solicitante. El trámite de inscripción se realiza de manera online a través del sitio oficial, lo que facilita el acceso sin necesidad de intermediarios.
En este marco, el Ministerio de Capital Humano puso en marcha la primera convocatoria del año para las becas progresar, que suele desarrollarse entre marzo y abril. Como es habitual, el programa contempla una segunda inscripción entre agosto y septiembre.
Actualmente, el beneficio otorga un monto de $35.000 mensuales, que se acredita a través de ANSES, consolidándose como una ayuda clave para estudiantes que buscan sostener y avanzar en su formación académica.
Cuáles son los requisitos para acceder a una de las Becas Progresar 2026
Progresar Nivel Obligatorio
- Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con al menos 2 años de residencia legal y DNI vigente.
- Tener entre 16 y 24 años al momento del cierre de la convocatoria.
- Que los ingresos familiares no superen los 3 SMVM, salvo excepciones por pensión no contributiva por invalidez.
- Acreditar la condición de alumno regular.
- Participar en las actividades formativas del programa.
- Cumplir con los requisitos académicos del Reglamento Progresar.
- Tener el esquema de vacunación completo o en curso.
Progresar Nivel Superior
- Ser argentino o extranjero con al menos 5 años de residencia legal en el país y DNI.
- Edad: entre 17 y 24 años para ingresantes, hasta 30 para estudiantes avanzados y sin límite para enfermería.
- No superar el tope de ingresos familiares equivalente a 3 SMVM (con excepciones).
- Haber terminado el nivel medio sin materias pendientes.
- Estar cursando en universidades, institutos o carreras reconocidas.
- Cumplir con las condiciones académicas del programa.
- Contar con el esquema de vacunación al día.
- Participar de las actividades complementarias exigidas.
Progresar Trabajo
- Ser argentino o extranjero con 2 años de residencia legal y DNI.
- Tener entre 18 y 24 años, con extensión hasta 35 años para quienes no tengan empleo formal.
- No superar el límite de ingresos de hasta 3 SMVM.
- Realizar cursos de formación profesional avalados por el INET y el CoNETyP.
Cumplir con estos requisitos de las becas progresar es fundamental para acceder al programa y sostener el cobro mensual que administra ANSES, pensado para acompañar la educación y la inserción laboral.
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