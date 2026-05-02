El bono de ANSES confirmado para los jubilados: cuánto recibirán
Este bono tiene como objetivo reforzar los ingresos de los sectores más vulnerables. Se acredita de forma automática junto con el haber. Descubrí todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social(ANSES), durante los últimos días, anunció la continuidad del bono extraordinario de $70.000 durante mayo. El objetivo central de esta ayuda extra, destinada a los sectores más vulnerables, es complementar y sostener el poder adquisitivo frente al impacto de la inflación.
Con la incorporación de este monto y el aumento del 3,3% de las jubilaciones y pensiones producto de la Ley de Movilidad Jubilatoria, los ingresos mínimos del sector se ubicarán en $463.174,10 durante el quinto mes del año. Además, el cronograma de pagos se definirá según el último dígito del DNI.
Quiénes cobran el bono de ANSES en mayo 2026
De acuerdo con la normativa, el bono está destinado a determinados grupos de jubilados y pensionados que cumplen con las condiciones fijadas por el organismo:
- Jubilaciones y pensiones contributivas: personas del régimen general que cobran el haber mínimo.
- Pensión Universal por Adulto Mayor (PUAM): quienes reciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor.
- Pensión no Contributiva (PNC): titulares de pensiones no contributivas, ya sea por invalidez, vejez o madres con siete hijos o más.
Para quienes perciban ingresos superiores al haber mínimo, el bono se ajustará de forma variable, de modo que el total mensual no quede por debajo del piso establecido de $463.174,10.
Condiciones y descuentos del bono de ANSES para jubilados y pensionados en mayo 2026
El Decreto 292/2026 aclara que el bono de $70.000 no integra el haber mensual, por lo que no se le aplican descuentos ni retenciones de ningún tipo. Esto asegura que el monto se cobre completo, sin afectar pagos de préstamos, aportes sindicales o cobertura médica.
Además, en los casos de pensiones compartidas entre varios beneficiarios, ANSES lo computa como un solo titular para el pago del refuerzo.
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