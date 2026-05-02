El bono de ANSES confirmado para los jubilados: cuánto recibirán

Condiciones y descuentos del bono de ANSES para jubilados y pensionados en mayo 2026

El Decreto 292/2026 aclara que el bono de $70.000 no integra el haber mensual, por lo que no se le aplican descuentos ni retenciones de ningún tipo. Esto asegura que el monto se cobre completo, sin afectar pagos de préstamos, aportes sindicales o cobertura médica.

Además, en los casos de pensiones compartidas entre varios beneficiarios, ANSES lo computa como un solo titular para el pago del refuerzo.