El trámite de ANSES disponible para cobrar casi $100.000: cómo acceder

Cuál es el trámite para presentar el Certificado Escolar PS 2.68

Se confirma que el proceso para habilitar el cobro de la Ayuda Escolar se realiza de manera remota a través de la aplicación oficial o la web de la Administración Nacional de la Seguridad Social. El titular debe descargar el Formulario PS 2.68, llevarlo a la escuela para que sea completado y firmado, y finalmente subir una fotografía nítida del mismo al apartado de "Presentar Certificado Escolar".

Se informa que este paso administrativo es determinante para quienes no recibieron el pago automático en meses previos. Una vez que la Administración Nacional de la Seguridad Social procesa y valida la carga del documento, el extra de $85.000 se suma a las asignaciones de ANSES en mayo en un plazo no mayor a los 60 días, impactando directamente en el saldo bancario del beneficiario.

Cómo verificar si el cobro de los $85.000 ya fue autorizado

Dentro de la sección "Hijas e Hijos", el sistema informa si el certificado escolar ha sido aceptado o si presenta errores que impidan la liquidación del refuerzo de las asignaciones de ANSES en mayo.

Se confirma que, en caso de rechazo por falta de legibilidad o datos erróneos, el beneficiario debe repetir la carga digital con un nuevo formulario. La Administración Nacional de la Seguridad Social recomienda conservar el comprobante de carga que genera el sistema, el cual sirve como respaldo ante cualquier inconveniente técnico en la acreditación de los fondos escolares extraordinarios.