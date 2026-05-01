Beneficios ANSES: dónde encontrar los descuentos disponibles para los jubilados

La organizacion que depende de ministerio de Capital Humano, ofrece descuentos y reintegros para jubilados y pensionados en más de 7.000 comercios y en las principales cadenas de supermercados del país, con un total de más de 12.000 puntos de ventas en total.

Supermercados con descuentos para jubilados y beneficiarios de ANSES

Con este programa de beneficios van a poder acceder a descuentos desde 10% en supermercados, en muchos casos sin tope, y a un 20% en artículos de perfumería y limpieza.

Además de las promociones generales del programa, los jubilados también pueden acceder a beneficios adicionales según el banco en el que cobren sus haberes. Estas promociones pueden incluir reintegros extra, descuentos en supermercados o facilidades de pago.