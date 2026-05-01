Beneficios ANSES: dónde encontrar los descuentos disponibles para los jubilados
Los pensionados pueden acceder este mes a rebajas especiales en supermercados y reintegros acumulables con bancos. Conocé qué cadenas participan y cómo ahorrar en las compras.
En un escenario donde cada gasto cuenta, ANSES, junto al Ministerio de Capital Humano, sostiene un esquema de descuentos clave pensado para reforzar el bolsillo de las familias. El beneficio se activa sin trámites ni registros previos: al pagar con la tarjeta de débito asociada a la prestación de ANSES.
El sistema identifica automáticamente al titular y aplica rebajas del 10% al 20% en consumos esenciales como supermercados, artículos de limpieza y perfumería, ayudando a estirar el presupuesto mes a mes.
Quiénes pueden acceder a los descuentos de ANSES
Los Beneficios ANSES forman parte de un programa que busca mejorar el poder de compra de jubilados y pensionados mediante promociones en comercios adheridos. La iniciativa se desarrolla en conjunto con distintas empresas y entidades financieras, y alcanza a miles de puntos de venta en todo el país.
Para muchos jubilados y pensionados, es muy dificil llegar a fin de mes. Este programa lo que busca es impulsar el ahorro.
La organizacion que depende de ministerio de Capital Humano, ofrece descuentos y reintegros para jubilados y pensionados en más de 7.000 comercios y en las principales cadenas de supermercados del país, con un total de más de 12.000 puntos de ventas en total.
Supermercados con descuentos para jubilados y beneficiarios de ANSES
Con este programa de beneficios van a poder acceder a descuentos desde 10% en supermercados, en muchos casos sin tope, y a un 20% en artículos de perfumería y limpieza.
Además de las promociones generales del programa, los jubilados también pueden acceder a beneficios adicionales según el banco en el que cobren sus haberes. Estas promociones pueden incluir reintegros extra, descuentos en supermercados o facilidades de pago.
- Banco Nación: si cobrás tus haberes de jubilación o pensión en el Banco Nación, tenés un reintegro del 5% adicional (con un tope semanal de $5000 y mensual de $20.000) en tus compras con tarjeta de débito o crédito, usando la app BNA+ MODO, en los supermercados Carrefour, Coto, Josimar, ChangoMás, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día.
- Banco Galicia: si cobrás en el Banco Galicia, tenés hasta un 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés en compras con tarjetas de débito o crédito (con tope $20.000 mensuales en supermercados, y $12.000 en farmacias y ópticas).
- Banco Supervielle: el Banco Supervielle oferece un 20% de descuento en tus compras en los supermercados Jumbo, Disco, Vea y ChangoMás los días martes pagando con tarjeta de débito (tope $25.000) o QR (con tope de $15.000). Además, tenés un 50% de descuento en farmacias adheridas y 10% de descuento en combustibles.
- Banco Provincia: con el Banco Provincia de Buenos Aires (BAPRO) tenés un descuento del 5% en las compras con Cuenta DNI (QR o Clave DNI) en Supermercados Día, Toledo, ChangoMás, Carrefour y Nini (con tope de $5.000 por semana y por persona). Este descuento es adicional a las otras promociones.
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