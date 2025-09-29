Para beneficiarios AUH de ANSES: cómo pedir el crédito de $1.000.000
Se gestiona desde la computadora o el celular, permite organizar gastos imprevistos, mejoras en el hogar o cualquier necesidad personal.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer una serie de noticias importantes y muy esperadas por los beneficiarios, como el cronograma de pagos para septiembre. Aunque también anunció un extra para un selecto grupo de grupo que decida acceder al crédito.
La Asignación Universal por Hijo (AUH) de ANSES cuenta con la posibilidad de acceder a un préstamo de hasta $1.000.000 en 2025, disponible a través de bancos como Banco Nación y Banco Provincia. Estos créditos no son otorgados directamente por ANSES, pero sí están destinados a los beneficiarios que cobran la prestación mediante el organismo previsional
Cómo funciona el crédito de $1 millón para AUH
Los titulares de la AUH de ANSES pueden solicitar préstamos de hasta $1.000.000, con plazos de devolución que van de 12 a 72 meses. La principal característica es que las cuotas son fijas, lo que aporta previsibilidad frente a la inflación.
El monto final aprobado depende del perfil crediticio del solicitante y de las tasas vigentes al momento de la operación.
Cuánto se paga por un crédito de $1 millón
El cálculo más consultado es el de un préstamo de $1.000.000 a 72 meses, que arroja una cuota fija aproximada de $66.508,24.
El valor puede variar según el banco y las condiciones de aprobación, pero sirve como referencia concreta para planificar gastos familiares y evaluar si los ingresos alcanzan para cumplir con el compromiso financiero.
