ANSES: el refuerzo de la AUH confirmado para noviembre

Cómo anotarse para cobrar el bono de ANSES

Si bien la Tarjeta Alimentar no requiere inscripción, el refuerzo exige cumplir pasos administrativos para validar la continuidad de la asistencia:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social

Verificar condición AUH/AUE y datos personales

Presentar Libreta AUH 2024 o completar la DDJJ digital

Confirmar medio de pago operativo

Esperar depósito automático en la misma cuenta donde se cobra AUH

La presentación de la Libretta permite además cobrar el 20% retenido durante el año.

El total a cobrar en noviembre

Con el aumento del 2,1%, los valores vigentes son:

AUH: $119.713,23 80% mensual: $95.770,58

AUH con discapacidad: $389.808,61 80% mensual: $311.748,35



El 20% restante se libera tras la presentación anual de la Libreta o el Formulario PS 1.47.