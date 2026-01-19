ANSES: el refuerzo de más de $100.000 que beneficia a un grupo de personas
El organismo estatal brindó detalles sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el primer mes del año.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó con el pago de los pagos sociales correspondientes a enero. Durante el primer mes del 2026, el organismo anunció un incremento del 2,5% producto de la inflación de noviembre y de la Ley de Movilidad Jubilatoria, cuyo objetivo es no perder poder adquisitivo ante la escalada de precios.
Además, ANSES dio a conocer el calendario de pagos de enero, que regirá de la misma forma que el año pasado: según el último dígito del Documento de Nacional de Identidad (DNI). En paralelo, los beneficiarios de la AUH por Discapacidad continúan recibiendo la Prestación Alimentar, un refuerzo que no sigue el esquema de actualizaciones, pero asegura la cobertura básica de alimentos.
El refuerzo de hasta $108.000 que paga ANSES
El refuerzo es la Tarjeta Alimentar, una política destinada exclusivamente a garantizar el acceso a alimentos básicos para familias con niñas, niños y adolescentes.
El beneficio no se paga como una prestación independiente, sino que se deposita de forma automática en la misma cuenta bancaria donde se cobra la AUH, sin necesidad de realizar trámites adicionales.
Cuáles son los montos vigentes de la Tarjeta Alimentar
Durante febrero, la Tarjeta Alimentar mantiene los mismos valores que en enero
- $52.250 para familias con un hijo,
- $81.936 para familias con dos hijos,
- $108.062 para familias con tres hijos o más.
Estos montos no se actualizan por inflación y dependen de decisiones administrativas del Poder Ejecutivo, a diferencia de la AUH.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario