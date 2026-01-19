MinutoUno

Beneficios ANSES: los descuentos disponibles que los jubilados pueden aprovechar

Este medida cuenta con diferentes ofertas y promociones para los adultos mayores. Conocé todos los detalles en la nota.

Los descuentos disponibles que los jubilados pueden aprovechar.

Con el objetivo de aliviar los gastos y no golpear el bolsillo de los adultos mayores, la Administración Nacional de la Seguridad Social(ANSES) impulsó una iniciativa pensada para jubilados y pensionados. Se trata del programa Beneficios Capital Humano, que cuentan con importantes descuentos y promociones en diferentes supermercados y almacenes.

Gracias a este esquema, los beneficiarios pueden obtener descuentos significativos en productos esenciales, lo que representa un apoyo concreto para la economía y ayuda a mitigar los efectos de la inflación.

Qué son los Beneficios ANSES

El programa conocido como Beneficios ANSES, reúne acuerdos con más de 7.000 comercios y unos 12.000 puntos de venta en todo el territorio nacional. Está dirigido a jubilados y pensionados que cobran a través del organismo.

Las rebajas parten desde el 10% en supermercados y, en muchos casos, no tienen límite de reintegro. En categorías como perfumería y artículos de higiene, el ahorro puede llegar al 20%. No requiere de una inscripción previa ni de trámites adicionales.

Para acceder, solo hace falta abonar la compra con la tarjeta de débito asociada al cobro de la jubilación o pensión. El descuento se aplica en el momento o figura después como reintegro, según el comercio.

Descuentos para jubilados: comercios adheridos

Además de los acuerdos generales, existen promociones extra para quienes cobran sus haberes en determinados bancos. Estas propuestas se suman a los beneficios básicos y varían según la entidad.

  • Banco Nación: Los jubilados y pensionados acceden a un reintegro adicional del 5% al pagar con tarjeta de débito o crédito mediante la app BNA+ MODO. El tope es de $5.000 por semana y $20.000 por mes. Aplica en cadenas como Carrefour y Coto.
  • Banco Galicia: Ofrece ahorros de hasta el 25% y la posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés. El límite mensual es de $20.000 en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas. Las promociones dependen del día y del medio de pago.
  • Banco Supervielle: Ofrece un 20% de descuento los martes en supermercados Jumbo, Disco, Vea y Chango Más. El tope alcanza los $25.000 con débito y $15.000 con QR. A eso se suman descuentos del 50% en farmacias adheridas y un 10% en estaciones de servicio.
