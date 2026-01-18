ANSES: los requisitos para obtener un 20% retenido de la AUH

El plazo límite para tramitar el cobro y cómo completarlo

ANSES confirmó que el formulario correspondiente a 2025 puede entregarse hasta el 31 de marzo de 2026. Quienes completen el trámite dentro de ese período podrán cobrar el 20% retenido durante el año pasado sin inconvenientes.

Para hacerlo, es necesario ingresar a Mi ANSES con CUIL y clave de seguridad social, verificar los datos pendientes de cada hijo y descargar la Libreta. El formulario debe imprimirse y ser completado por la escuela y el centro de salud, con firmas y sellos obligatorios. Una vez completo, se le saca una foto y se vuelve a cargar en la plataforma.