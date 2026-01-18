ANSES: los requisitos para obtener un 20% retenido de la AUH
El organismo extendió hasta el 31 de marzo el límite para presenta la Libreta AUH. Conocé todos los detalles en la nota.
La Libreta AUH es un documento clave para las familias que perciben la Asignación Universal por Hijo, ya que acredita el cumplimiento de los controles de salud, vacunación y escolaridad de niños y adolescentes. Su presentación es esencial para acceder al 20% del monto retenido durante el año, dinero que solo se libera una vez completado este trámite obligatorio.
En ese marco, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) volvió a activar el proceso necesario para presentar la libreta y habilitar el pago adicional. Durante los últimos días, el organismo extendió hasta el 31 de marzo el límite para cargar la Libreta AUH.
Cuáles son los requisitos para recuperar el 20% retenido
Cada mes, el organismo deposita solo el 80% de la AUH y guarda el 20% restante hasta que se acredita que los niños cumplieron con los controles de salud, el calendario de vacunación y la asistencia escolar. Si la libreta no se presenta, ese dinero no se cobra.
El formulario debe generarse exclusivamente desde Mi ANSES y validarse con datos certificados por la escuela y un centro de salud. No se aceptan otros formatos y su presentación también es necesaria para acceder a beneficios como la Ayuda Escolar Anual.
El trámite puede realizarse de manera online, en operativos territoriales o en oficinas de ANSES sin turno previo. Desde el organismo recomiendan hacerlo con anticipación para evitar demoras o rechazos por errores en la documentación.
El plazo límite para tramitar el cobro y cómo completarlo
ANSES confirmó que el formulario correspondiente a 2025 puede entregarse hasta el 31 de marzo de 2026. Quienes completen el trámite dentro de ese período podrán cobrar el 20% retenido durante el año pasado sin inconvenientes.
Para hacerlo, es necesario ingresar a Mi ANSES con CUIL y clave de seguridad social, verificar los datos pendientes de cada hijo y descargar la Libreta. El formulario debe imprimirse y ser completado por la escuela y el centro de salud, con firmas y sellos obligatorios. Una vez completo, se le saca una foto y se vuelve a cargar en la plataforma.
Las Más Leídas
Dejá tu comentario