ANSES: el grupo que recibirá un bono que supera los $100.000

Lo necesario para acceder

La Asignación por Embarazo puede ser solicitada ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) por los siguientes grupos de madres gestantes:

Desocupadas, incluido cónyuge o conviviente

Trabajadoras informales con ingresos inferiores al salario mínimo

Monotributistas sociales

Trabajadoras y desempleadas de casas particulares registradas

Personas inscriptas en programas sociales

Además, para acceder se deben cumplir los siguientes requisitos