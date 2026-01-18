ANSES: el grupo que recibirá un bono que supera los $100.000
El organismo estatal brindó detalles sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el primer mes del año.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó con el pago de los pagos sociales correspondientes a enero. Durante el primer mes del 2026, el organismo anunció un incremento del 2,5% producto de la inflación de noviembre y de la Ley de Movilidad Jubilatoria, cuyo objetivo es no perder poder adquisitivo ante la escalada de precios.
Además, ANSES dio a conocer el calendario de pagos de enero, que regirá de la misma forma que el año pasado: según el último dígito del Documento de Nacional de Identidad (DNI). En paralelo, los beneficiarios de la AUH por Discapacidad continúan recibiendo la Prestación Alimentar, un refuerzo que no sigue el esquema de actualizaciones, pero asegura la cobertura básica de alimentos.
Cómo quedará el pago de la Asignación por Embarazo
La acreditación directa para las beneficiarias será de $ 103.276,80, mientras que el remanente de $ 25.819,20 quedará reservado para su posterior cobro.
Esta dinámica fue acelerada por el Ministerio de Capital Humano mediante la Resolución 1170/2025, que instruyó la acreditación automática una vez corroborado el nacimiento.
Asimismo, la medida también contempla el plus por zona desfavorable en provincias patagónicas. En esa región, el monto bruto subirá a $ 167.825. El pago directo será de $ 134.260 y la retención alcanzará $ 33.565.
Lo necesario para acceder
La Asignación por Embarazo puede ser solicitada ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) por los siguientes grupos de madres gestantes:
- Desocupadas, incluido cónyuge o conviviente
- Trabajadoras informales con ingresos inferiores al salario mínimo
- Monotributistas sociales
- Trabajadoras y desempleadas de casas particulares registradas
- Personas inscriptas en programas sociales
Además, para acceder se deben cumplir los siguientes requisitos
- Tener un embarazo de 12 semanas o más
- Ser argentina o naturalizada y contar con DNI; si es extranjera, se exige al menos 3 años de residencia en el país
- Estar inscripta en el Programa Sumar+ y realizar los controles sanitarios correspondientes
- No contar con obra social
- En caso de antecedentes de trámite por embarazo anterior, el mismo debe estar acreditado por nacimiento, nacimiento sin vida o interrupción
