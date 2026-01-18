ANSES: la nueva billetera virtual para obtener los pagos de las prestaciones

Para realizar el cambio de lugar de cobro, el proceso es íntegramente remoto a través de la aplicación o el sitio web Mi ANSES. Los beneficiarios deben ingresar con su Clave de la Seguridad Social y seleccionar la billetera de su preferencia en la sección de cobros. Es fundamental destacar que el traspaso no tiene costos adicionales y que el dinero está disponible el mismo día que indica el cronograma de pagos oficial, eliminando las demoras que a veces se producían en las sucursales bancarias físicas por falta de efectivo o atención reducida.

Otras billeteras en las que se puede cobrar

La habilitación de estas plataformas suma un capítulo más al conflicto de intereses entre los bancos y las empresas tecnológicas. Las entidades financieras tradicionales denuncian lo que consideran "asimetrías regulatorias", argumentando que las billeteras virtuales como Naranja X o Mercado Pago no están sujetas a la Ley de Entidades Financieras ni deben cumplir con los encajes bancarios obligatorios que exige el Banco Central.

Desde el sector bancario advierten que este desvío de capitales hacia las cuentas virtuales desfinancia el sistema crediticio y pone en riesgo la red de sucursales en localidades pequeñas, donde el banco suele ser el único punto de atención presencial.

Por el contrario, desde las fintech sostienen que su participación reduce la informalidad y agiliza la economía de los sectores más vulnerables al darles herramientas de pago que no requieren el uso de billetes físicos. La disputa promete continuar en el ámbito regulatorio, mientras los usuarios aprovechan la nueva libertad de elegir dónde y cómo gestionar sus beneficios estatales.