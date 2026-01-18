ANSES: la nueva billetera virtual para obtener los pagos de las prestaciones
La medida busca modernizar el sistema y ofrecer alternativas de gestión financiera a millones de personas que dependían exclusivamente de la banca tradicional.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio un paso estratégico en la digitalización de sus pagos al habilitar formalmente a Naranja X como una de las plataformas autorizadas para el cobro de haberes. Esta decisión permite que los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), las Asignaciones Familiares y otros programas sociales puedan elegir la billetera virtual del ecosistema de Tarjeta Naranja para recibir sus fondos de manera directa.
La posibilidad de que los beneficiarios migren sus cuentas desde los bancos hacia las fintech generó un clima de fuerte tensión con las cámaras bancarias, que observan con preocupación el avance de las billeteras digitales sobre un mercado de gran volumen transaccional.
La transición hacia estos canales digitales representa un cambio cultural en el manejo del dinero público. Los usuarios ahora tienen la facultad de decidir dónde acreditar sus ingresos, optando por plataformas que ofrecen herramientas de ahorro y pago simplificado, como el uso de códigos QR y tarjetas prepagas. Esta competencia por la titularidad de las cuentas sueldo del sector social marca un antes y un después en la relación entre el Estado, los bancos y las nuevas tecnológicas financieras.
La nueva billetera virtual para cobrar las prestaciones
La oficialización de Naranja X como boca de cobro es el dato central de esta actualización en el sistema de ANSES. La billetera virtual de Tarjeta Naranja permite ahora que sus usuarios vinculen sus prestaciones sociales de forma gratuita, ofreciendo como principal atractivo la cuenta remunerada que genera rendimientos diarios.
Hace unos meses atrás había sido habilitada Mercado Pago, que en octubre de 2025 anunció que ya un millón de personas ya cobraban sus planes sociales por esta vía.
Para realizar el cambio de lugar de cobro, el proceso es íntegramente remoto a través de la aplicación o el sitio web Mi ANSES. Los beneficiarios deben ingresar con su Clave de la Seguridad Social y seleccionar la billetera de su preferencia en la sección de cobros. Es fundamental destacar que el traspaso no tiene costos adicionales y que el dinero está disponible el mismo día que indica el cronograma de pagos oficial, eliminando las demoras que a veces se producían en las sucursales bancarias físicas por falta de efectivo o atención reducida.
Otras billeteras en las que se puede cobrar
La habilitación de estas plataformas suma un capítulo más al conflicto de intereses entre los bancos y las empresas tecnológicas. Las entidades financieras tradicionales denuncian lo que consideran "asimetrías regulatorias", argumentando que las billeteras virtuales como Naranja X o Mercado Pago no están sujetas a la Ley de Entidades Financieras ni deben cumplir con los encajes bancarios obligatorios que exige el Banco Central.
Desde el sector bancario advierten que este desvío de capitales hacia las cuentas virtuales desfinancia el sistema crediticio y pone en riesgo la red de sucursales en localidades pequeñas, donde el banco suele ser el único punto de atención presencial.
Por el contrario, desde las fintech sostienen que su participación reduce la informalidad y agiliza la economía de los sectores más vulnerables al darles herramientas de pago que no requieren el uso de billetes físicos. La disputa promete continuar en el ámbito regulatorio, mientras los usuarios aprovechan la nueva libertad de elegir dónde y cómo gestionar sus beneficios estatales.
