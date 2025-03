ANSES: el trámite indispensable para acceder a las prestaciones del organismo

Esta certificación garantiza que el solicitante no recibe otras prestaciones de ANSES ni programas sociales incompatibles con la asistencia que requiere. El trámite se puede realizar de forma online a través de la app Mi ANSES o en la página web oficial del organismo.

De qué se trata la Certificación Negativa

Desde el mes de enero, los titulares que soliciten nuevas prestaciones, beneficios o programas de ANSES, deberán presentar la certificación negativa, un documento que permite verificar si la persona está en condiciones de recibir el beneficio.

Según el comunicado oficial emitido por el Ministerio de Capital Humano, este trámite acredita que el beneficiario no cuenta con una obra social, no posee aportes como trabajador en relación de dependencia, ni percibe ingresos como autónomo o monotributista. A su vez, garantiza que no recibe otras prestaciones de ANSES ni programas sociales incompatibles con la asistencia que solicita.

De esta manera, y de forma más detallada, la certificación verifica que:

No estás registrado como trabajador en relación de dependencia .

. No realizas aportes como autónomo, monotributista o empleada doméstica (tanto para trabajadores activos como pasivos).

o empleada doméstica (tanto para trabajadores activos como pasivos). No percibís beneficios como: Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE) u otras asignaciones familiares, programas sociales como Progresar, o la Prestación por Desempleo.

No cobrás prestaciones previsionales activas.

No estás registrado en el régimen de Monotributo Social .

. No contas con una obra social, vinculada a una actividad laboral activa.

Este trámite será una herramienta fundamental para garantizar que los beneficios lleguen a quienes realmente los necesitan.

Por otro lado, su presentación tiene algunas excepciones. No aplica para quienes ya perciben beneficios sin condiciones laborales, como las jubilaciones mínimas, ni para personas bajo regímenes especiales.

Cómo se tramita la Certificación Negativa

El trámite para obtener la Certificación Negativa es sencillo y se puede realizar de manera virtual a través del sitio web oficial de la entidad, o la aplicación "mi ANSES". Para gestionarlo, solo necesitarás tu CUIL y Clave de Seguridad Social, seleccionar el periodo requerido (debe estar comprendido dentro de los últimos seis meses) y descargar la certificación.

El documento se genera automáticamente y no requiere firma ni sello de ANSES. Este mecanismo evita la necesidad de concurrir a una oficina de atención, buscando agilizar los procedimientos, y facilitar, así, el acceso a servicios públicos.

Recordá que esta certificación solo tiene validez por 30 días desde su emisión. Por lo que, deberás solicitarla nuevamente para futuros trámites.