ANSES: el trámite que deben hacer los desempleados para cobrar una ayuda económica
El organismo estatal brindó toda la información sobre estos importantes montos destinados a distintos usuarios durante el décimo mes del año.
La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) prepara los pagos de septiembre y se conocen los montos de las jubilaciones para el noveno mes del año.
Se confirmó un bono correspondiente a un grupo determinado que cumpla con ciertos requisitos. Está regulada por la Ley de Empleo y su objetivo es acompañar a los trabajadores mientras buscan reinsertarse en el mercado laboral.
La Prestación por Desempleo es una ayuda económica mensual que brinda ANSES a aquellas personas que fueron desvinculadas de su empleo sin justa causa, o que enfrentan el fin de un contrato laboral bajo determinadas condiciones.
Cómo solicitar la Prestación por Desempleo paso a paso
Si querés solicitar la Prestación por Desempleo, deberás seguir el siguiente paso a paso:
- Reuní toda la documentación personal y familiar correspondiente. Entre ellos, debe de haber un documento que acredite el desempleo, como un telegrama de despido, carta documento o copia del contrato de trabajo vencido.
- Ingresá en Atención Virtual del sitio web de ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social. También, podés realizar este trámite en una oficina del organismo con turno previo.
La documentación necesaria para el trámite
Los documentos necesarios incluyen:
- DNI (original y copia)
- Comprobante de desempleo según el caso (telegrama de despido, sentencia de quiebra, contrato vencido, etc.)
- Certificado médico en casos de enfermedades laborales
