ANSES: el trámite que deben hacer los desempleados para cobrar una ayuda económica

El organismo estatal brindó toda la información sobre estos importantes montos destinados a distintos usuarios durante el décimo mes del año.

El trámite que deben hacer los desempleados para cobrar una ayuda económica.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) prepara los pagos de septiembre y se conocen los montos de las jubilaciones para el noveno mes del año.

Se confirmó un bono correspondiente a un grupo determinado que cumpla con ciertos requisitos. Está regulada por la Ley de Empleo y su objetivo es acompañar a los trabajadores mientras buscan reinsertarse en el mercado laboral.

La Prestación por Desempleo es una ayuda económica mensual que brinda ANSES a aquellas personas que fueron desvinculadas de su empleo sin justa causa, o que enfrentan el fin de un contrato laboral bajo determinadas condiciones.

Cómo solicitar la Prestación por Desempleo paso a paso

Si querés solicitar la Prestación por Desempleo, deberás seguir el siguiente paso a paso:

  • Reuní toda la documentación personal y familiar correspondiente. Entre ellos, debe de haber un documento que acredite el desempleo, como un telegrama de despido, carta documento o copia del contrato de trabajo vencido.
  • Ingresá en Atención Virtual del sitio web de ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social. También, podés realizar este trámite en una oficina del organismo con turno previo.

La documentación necesaria para el trámite

Los documentos necesarios incluyen:

  • DNI (original y copia)
  • Comprobante de desempleo según el caso (telegrama de despido, sentencia de quiebra, contrato vencido, etc.)
  • Certificado médico en casos de enfermedades laborales

