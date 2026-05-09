La cuantiosa cantidad de dinero que necesitó una familia tipo para comprar comidas y bebidas durante abril

Así lo revela el informe denominado "Changuito Federal" y elaborado por la consultora Analytica, que relevó productos de las principales cadenas de supermercados y comparó los valores de una misma canasta básica en distintas regiones.

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El trabajo se enfocó en alimentos y bebidas disponibles en tiendas online, de la misma marca e idénticas características, y busca medir el impacto del consumo cotidiano sobre el bolsillo de las familias, señalando que los precios aumentaron en abril hasta 3,2% respecto al mes anterior.

Como era de suponer, la Patagonia volvió a concentrar los costos más elevados del país, con Santa Cruz como la provincia más cara: la familia tipo necesitó ingresos mínimos de $984.263 para cubrir esos gastos. Atrás quedaron Chubut ($968.415), Tierra del Fuego ($960.700), Río Negro y Neuquén (más de $910.000).

En contraste, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) mostró los valores más bajos del relevamiento: en el conurbano bonaerense se necesitaron $861.050 y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires apenas unos pesos más ($861.094).

"Entre las posibles causas de la dispersión de precios se encuentra el costo de vida entre regiones. La Patagonia, por ejemplo, concentra las canastas más costosas, lo que coincide con ser también la región de salarios más elevados", señalaron desde Analytica.