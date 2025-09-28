ANSES emite una advertencia urgente sobre una nueva estafa: todos los detalles

Qué hacer ante una situación de estafa

ANSES recomienda no proporcionar datos personales y tomar las siguientes medidas:

Denunciar el hecho de inmediato a las autoridades policiales.

Verificar la autenticidad del contacto a través de los canales oficiales del organismo.

Evitar interactuar con personas que ofrezcan trámites express o beneficios no solicitados.

La seguridad de la información de los ciudadanos es una prioridad para ANSES. El organismo insta a la población a mantenerse alerta y a reportar cualquier actividad sospechosa. Para consultas o confirmar la legitimidad de un trámite, los usuarios pueden comunicarse directamente con ANSES a través de sus plataformas oficiales.