Se confirman los nuevos montos de la AUH y Tarjeta Alimentar de ANSES
Las prestaciones del organismo tendrán un ajuste del 1,9% tras la inflación de agosto. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), durante las últimas semanas, dio a conocer un aumento en cada una de sus prestación para octubre. Los programas, como lo son la Asignación Universal por Hijo (AUH), jubilaciones y pensiones, tendrán un ajuste del 1,9% luego de conocerse la inflación de agosto.
Por otro lado, también anunció el calendario de pagos para el décimo mes del año, que comenzará el próximo 8 de octubre. Cada pago se deposita de manera automática en la cuenta bancaria de cada beneficiario, aunque la fecha depende del último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI).
Cuánto cobrarán las AUH y las Tarjeta Alimentar
Para octubre, el monto inicial de la AUH será de $117.251 por cada niño, de los cuales las familias cobran de inmediato el 80% y el 20% restante se entrega al presentar la Libreta con los controles de salud y educación. Para los casos de AUH por discapacidad, la prestación asciende a $402.831.
Por su parte, la Tarjeta Alimentar se mantendrá activa con depósitos automáticos según la cantidad de hijos: $52.250 para familias con uno; $81.936 para dos; y $108.062 para tres o más. Este beneficio se acredita en la misma cuenta que la AUH o la Asignación por Embarazo (AUE), motivo por el cual no se deben realizar trámites adicionales.
Los ingresos totales en octubre 2025
- Familias con 1 hijo: AUH $93.800,77 - Tarjeta Alimentar $52.250 = total aproximado $146.050,77
- Familias con 2 hijos: AUH $187.601,54 - Tarjeta Alimentar $81.936 = total aproximado $269.537,54
- Familias con 3 hijos: AUH $281.402,31 - Tarjeta Alimentar $108.062 = total aproximado $389.464,31
- Hogares con niños menores de 3 años: ingreso total hasta $433.694,31 con el extra del Plan 1000 Días
