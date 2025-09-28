ANSES confirma un pago para desempleados: de cuánto será
Esta ayuda se presenta como un alivio para un grupo específico de la población. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tiene como objetivo acompañar a las familias más vulnerables económicamente a través de diferentes ayudas y programas. Por este motivo, durante los últimos días confirmó un pago octubre para las personas desempleadas, aunque estas deben cumplir con una serie de requisitos indispensables.
Lo cierto es que este apoyo que otorga el organismo alcanza los $322.000 y está destinado a empleados que hayan sido cesanteados del cargo sin justificación o que sus contratos hayan culminando en tiempo y forma.
Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo
Para poder acceder a este beneficio, es necesario cumplir ciertos requisitos según el tipo de trabajador. Quienes tienen empleo permanente deben contar con al menos seis meses de aportes registrados en los tres años previos a su despido.
Por su parte, los trabajadores temporales o de temporada deben haber prestado servicios más de 90 días durante el último año. Además, el trámite para solicitar el beneficio debe iniciarse dentro de los 90 días hábiles posteriores a la finalización del contrato.
Cómo hacer el trámite para cobrar la Prestación por Desempleo
Si bien el trámite se puede realizar de manera presencial en cualquier oficina con el Documento Nacional de Identidad (DNI) y los papeles que avalen los datos solicitados, también es posible realizarlo de forma online siguiendo estos pasos:
- Acceder a Mi ANSES utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
- Dirigirse a la sección de Atención Virtual.
- Seleccionar la opción “Prestación por Desempleo”.
- Indicar el tipo de vínculo laboral y seguir las instrucciones que indica la plataforma.
- Subir el DNI y la documentación necesaria, completando la declaración jurada correspondiente.
Cómo tramitar la Prestación por Desempleo
- Reunir todos los documentos personales y familiares necesarios.
- Acceder a Atención Virtual usando CUIL y Clave de la Seguridad Social.
- Además, se puede realizar el trámite presencial en una oficina de ANSES solicitando turno previamente.
