ANSES: continúan vigentes dos descuentos que permiten ahorrar hasta un 20% en compras esenciales

Monto de las jubilaciones de ANSES en octubre 2025

Con la actualización de este mes, los haberes para las personas mayores quedan así:

El haber mínimo es de $326.298,38.

es de El haber máximo es de $2.195.679,22 .

es de . La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) es de $261.039.

Calendario de pagos de octubre

Los pagos para jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo se realizarán según el último número del DNI:

0: 8 de octubre

1: 9 de octubre

2: 9 de octubre

3: 13 de octubre

4: 14 de octubre

5: 15 de octubre

6: 16 de octubre

7: 17 de octubre

8: 20 de octubre

9: 21 de octubre

Para quienes cobran más del haber mínimo, el calendario será: