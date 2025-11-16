ANSES: el monto total junto con un bono que recibieron las PNC

Pensión por Vejez : dirigida a aquellas personas de 70 años o más, que se encuentran sin cobertura previsional o no contributiva.

: dirigida a aquellas personas de 70 años o más, que se encuentran sin cobertura previsional o no contributiva. Pensión para Madres de 7 de Hijos: para mujeres de cualquier edad y estado civil que tengan o hayan tenido siete o más hijos.

para mujeres de cualquier edad y estado civil que tengan o hayan tenido siete o más hijos. Pensión para personas con VIH y/o Hepatitis B o C (Ley 27.675): para garantizarles un acompañamiento económico y una cobertura de salud a personas con estas patologías.

Monto de la PNC en noviembre

Los cobros de las PNC tienen un valor de $233.159,77 en noviembre. Sin embargo, todos los titulares que reciban haberes menores a la jubilación mínima también obtendrán un bono previsional del organismo, que tiene un valor de $70.000, por lo que el monto final para los titulares de estas pensiones es de $303.159,77. Cabe destacar que ya finalizó el calendario de pagos el 14 de noviembre pasado.