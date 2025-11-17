El Gobierno confirmó cuál será el monto del aguinaldo para jubilados de ANSES
El organismo dio a conocer los montos de sus programas para el duodécimo mes del año. Los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social(ANSES) ultima detalles antes de comenzar con el pago de sus programas correspondientes a diciembre. Además de los montos actualizados y el calendario de pagos, el organismo también anunció un bono destinado a jubilados y pensionados.
Si bien puede llamarse “bono navideño” por la época del año, en términos oficiales se trata de la continuidad del bono de refuerzo extraordinario que se paga desde hace varios meses. Su monto se encuentra en $70.000.
El Gobierno mantiene esta ayuda como un complemento directo al haber, distinto al aguinaldo o Sueldo Anual Complementario (SAC). Incluso, no se contempla en la cuenta de este último, ya que es un concepto aparte.
Cómo se compondrá el aguinaldo de diciembre
Con el nuevo aumento del 2,3 %, la jubilación mínima pasará a ubicarse cerca de $340.755,35, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) rondará los $272.597,08 y las Pensiones No Contributivas (por invalidez o vejez) ascenderán a aproximadamente $238.522,43.
El aguinaldo de diciembre equivaldrá al 50 % del mejor haber del segundo semestre, por lo que los jubilados que cobran la mínima percibirán una suma adicional cercana a $170.000, dependiendo del cálculo final que determine el organismo previsional.
Lo que cobrarán las prestaciones
Jubilación mínima diciembre 2025:
- Noviembre: $333.085,39
- Diciembre con aumento: $340.755,35
- Con aguinaldo (mitad del mejor haber del semestre): $510.000 aprox.
- Total estimado con posible bono: $580.000 aprox.
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM):
- Noviembre: $266.468,31
- Diciembre con aumento: $272.597,08
- Con aguinaldo: $408.000 aprox.
- Total estimado con posible bono: $475.000 aprox.
Pensión No Contributiva por Invalidez o Vejez:
- Noviembre: $233.159,77
- Diciembre con aumento: $238.522,43
- Con aguinaldo: $357.000 aprox.
- Total estimado con posible bono: $425.000 aprox.
Pensión Madre de 7 hijos:
- Noviembre: $333.085,39
- Diciembre con aumento: $340.755,35
- Con aguinaldo: $510.000 aprox.
- Total estimado con posible bono: $580.000 aprox.
Asignación Universal por Hijo (AUH):
- Noviembre: $119.691
- Diciembre con aumento: $122.448
AUH por hijo con discapacidad:
Noviembre: $389.733
Diciembre con aumento: $398.693
Asignación Familiar por Hijo (SUAF):
- Noviembre: $59.851
- Diciembre con aumento: $61.228
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad:
- Noviembre: $194.873
- Diciembre con aumento: $199.358
