ANSES: la fecha límite para acceder a un extra de la AUH

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el plazo límite para presentar los documentos solicitados de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y así cobrar el 20% retenido durante todo el año. Algunos beneficiarios de este programa del organismo podrán recibir montos que superan los $600.000 antes de fin de año.