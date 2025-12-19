ANSES: la fecha límite para acceder a un extra de la AUH
Algunos beneficiaros de este programa del organismo pueden recibir hasta $600.000. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el plazo límite para presentar los documentos solicitados de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y así cobrar el 20% retenido durante todo el año. Algunos beneficiarios de este programa del organismo podrán recibir montos que superan los $600.000 antes de fin de año.
Lo cierto es que los padres deben presentar la Libreta AUH para demostrar que los niños están escolarizados, cuentan con el programa de vacunación y cumplen con los controles de salud. Este proceso se puede completar de forma online o presencial.
Para qué sirve la Libreta AUH de ANSES
A través de este documento se verifica que a los más pequeños se le realizaron los controles médicos correspondientes, tengan el calendario de vacunas completo y mantengan una asistencia constante a clases.
ANSES, además, solicita esta acreditación de manera anual y su aprobación es indispensable para habilitar el cobro del monto que se va reteniendo mes a mes de la asignación. Sin esta validación, ese dinero no se libera.
Hasta cuándo se puede presentar la Libreta AUH 2025
El organismo estableció el 31 de diciembre de 2025 como la fecha tope para completar este trámite, que puede hacerse de manera online desde la plataforma Mi ANSES o en forma presencial en las oficinas de ANSES, sin necesidad de sacar turno previo.
Es importante señalar que si el trámite no se realiza antes de ese límite, el dinero retenido a lo largo del año no se paga y queda automáticamente cancelado.
Paso a paso para cargar la Libreta AUH por Internet
- Entrar a la plataforma Mi ANSES utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
- Ir a la sección vinculada a los hijos y elegir la opción correspondiente a la Libreta AUH para verificar los datos del menor.
- Generar y bajar el formulario que emite el sistema.
- Imprimir el documento y hacerlo completar por la escuela y el centro de salud correspondiente.
- Tomar una imagen nítida del formulario completo en formato JPG (con un peso máximo de 3 MB).
- Volver a ingresar a Mi ANSES y cargar el archivo para que comience el proceso de control y aprobación.
