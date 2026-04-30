Bonos ANSES: el extra de $300.000 al que se podrá acceder en mayo 2026

PUAM de ANSES: requisitos en mayo 2026

La PUAM es un beneficio de la ANSES destinado a personas mayores de 65 años que no cuentan con los aportes necesarios para jubilarse. Brinda un ingreso mensual básico y cobertura de salud a través de PAMI. Estos son los requisitos que se deben cumplir para acceder a la ayuda:

Tener 65 años cumplidos o más.

Ser argentino o naturalizado con al menos 10 años viviendo en el país.

En caso de extranjeros, contar con una residencia mínima de 20 años en Argentina.

No cobrar ninguna jubilación, pensión o retiro contributivo.

Permanecer residiendo en el país mientras se recibe el beneficio.

Pensionados de ANSES: cuándo cobro en mayo 2026

En mayo, los pensionados también evidenciarán un incremento en sus haberes, en línea con el esquema de movilidad jubilatoria. En caso que cobren la mínima, si se mantiene el bono de $70.000, el ingreso total llegará a $463.174,10. Para quienes perciben montos superiores, el refuerzo se otorga de forma proporcional hasta alcanzar ese mismo límite.