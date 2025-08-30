ANSES: las fechas confirmadas en las que se realizarán los pagos de septiembre
El pago de cada prestación se realiza según el último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI). Conocé todos los detalles en la nota.
Septiembre está a la vuelta de la esquina y eso significa que la Administración Nacional de la Seguridad Social(ANSES) empieza a preparar el terreno para depositar cada una de sus prestaciones. Como es habitual en el organismo a esta altura de cada mes, dio a conocer el cronograma de pagos para sus programas, entre los que se destacan la Asignación Universal por Hijo (AUH), jubilación, pensión y el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).
Como sucede en casa mes, el pago de estas asignaciones sociales rige según el último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada usuario. En esta ocasión, los pagos irán desde el 8 al 26 de septiembre, al mismo tiempo que se conoció un incremento del 1,9%.
Fechas de cobro para jubilados y pensionados
Los jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo observarán el pago de septiembre en estas fechas:
- DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre
- DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre
- DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre
- DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre
- DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre
- DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre
- DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre
- DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre
- DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre
- DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre
Por otro lado, este es el cronograma de pagos que emitió ANSES para los jubilados y pensionados que si superen el haber mínimo:
- DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre
En cuanto a las Pensiones No Contributivas (PNC), es el calendario de pagos que anunció el organismo durante los últimos días:
- DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de septiembre
Cuánto cobran los jubilados en septiembre
Además del aumento del 1,9% para septiembre, también se debe tener en cuenta el bono de $70.000 que recibirán algunos jubilados y pensionados. De esta manera, así quedaron los montos para el noveno mes del año:
- Jubilación mínima: $390.277,17 ($320.277,17 y $70.000).
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $326.221,74 ($256.221,74 y $70.000).
- PNC por invalidez o vejez: $294.194,02 ($224.194,02 y $70.000).
- PNC madre de siete hijos: $390.277,17 ($320.277,17 y $70.000).
- Jubilación máxima: $2.155.162,17.
Calendario de pagos AUH y SUAF septiembre 2025
En cuanto a la AUH, este es el calendario de pagos para septiembre del 2025:
- DNI terminados en 0: miércoles 10 de septiembre
- DNI terminados en 1: jueves 11 de septiembre
- DNI terminados en 2: viernes 12 de septiembre
- DNI terminados en 3: lunes 15 de septiembre
- DNI terminados en 4: martes 16 de septiembre
- DNI terminados en 5: miércoles 17 de septiembre
- DNI terminados en 6: jueves 18 de septiembre
- DNI terminados en 7: viernes 19 de septiembre
- DNI terminados en 8: lunes 22 de septiembre
- DNI terminados en 9: martes 23 de septiembre
Por otra parte, también se conoció el calendario para aquellos usuarios que reciben el programa SUAF:
- DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre
- DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre
- DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre
- DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre
- DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre
- DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre
- DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre
- DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre
- DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre
- DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre
