ANSES: las fechas confirmadas en las que se realizarán los pagos de septiembre

Por otro lado, este es el cronograma de pagos que emitió ANSES para los jubilados y pensionados que si superen el haber mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre

En cuanto a las Pensiones No Contributivas (PNC), es el calendario de pagos que anunció el organismo durante los últimos días:

DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de septiembre

Cuánto cobran los jubilados en septiembre

Además del aumento del 1,9% para septiembre, también se debe tener en cuenta el bono de $70.000 que recibirán algunos jubilados y pensionados. De esta manera, así quedaron los montos para el noveno mes del año:

Jubilación mínima: $390.277,17 ($320.277,17 y $70.000).

$390.277,17 ($320.277,17 y $70.000). Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $326.221,74 ($256.221,74 y $70.000).

$326.221,74 ($256.221,74 y $70.000). PNC por invalidez o vejez: $294.194,02 ($224.194,02 y $70.000).

$294.194,02 ($224.194,02 y $70.000). PNC madre de siete hijos: $390.277,17 ($320.277,17 y $70.000).

$390.277,17 ($320.277,17 y $70.000). Jubilación máxima: $2.155.162,17.

Calendario de pagos AUH y SUAF septiembre 2025

ANSES AUH.jpg Los pagos de la AUH comenzarán el 10 de septiembre.

En cuanto a la AUH, este es el calendario de pagos para septiembre del 2025:

DNI terminados en 0: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 1: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 2: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 3: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 4: martes 16 de septiembre

DNI terminados en 5: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 6: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 7: viernes 19 de septiembre

DNI terminados en 8: lunes 22 de septiembre

DNI terminados en 9: martes 23 de septiembre

Por otra parte, también se conoció el calendario para aquellos usuarios que reciben el programa SUAF: