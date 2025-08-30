Créditos ANSES: cuáles siguen vigentes en septiembre y cómo solicitarlos

Cómo pedir los créditos para beneficiarios

El procedimiento es sencillo y se realiza desde el homebanking:

Ingresar a Banco Nación o Banco Provincia con usuario y clave digital.

Seleccionar la opción “Préstamos” .

Simular el crédito online para calcular cuota y plazo.

Confirmar la solicitud con los datos requeridos.

La acreditación se concreta en un plazo de 24 a 48 horas hábiles. Los préstamos contemplan plazos de devolución de entre 12 y 72 meses, con cuotas fijas a lo largo del período.

Requisitos y condiciones de los créditos disponibles

Los bancos establecen condiciones específicas para aprobar los préstamos:

Ser beneficiario de AUH, SUAF o jubilación .

Percibir haberes en Banco Nación o Banco Provincia .

Tener CUIL activo , clave digital y cuenta bancaria habilitada.

Ser mayor de 18 años y residir en Argentina.

Mantener un buen historial crediticio .

No superar ingresos equivalentes al salario mínimo vigente en julio 2025 ($317.800).

Las líneas tienen una tasa nominal anual del 79% y un costo financiero total de 114,92%. Esto significa que, aunque las cuotas son fijas, el costo acumulado puede ser elevado en plazos largos.