ANSES: los beneficiarios a los que les toca aguinaldo en diciembre 2025
Diciembre llega con la billetera en movimiento, ANSES mantiene el cronograma y suma aumentos, bonos y pagos extra para cerrar el año.
ANSES inició los pagos de diciembre de 2025 con aguinaldo y ajustes por inflación, aunque el beneficio no alcanza a todas las prestaciones, incluidos los jubilados. Además, se aplicó un aumento del 2,34%, establecido por el Decreto 274/2024, para sostener el poder adquisitivo frente a la suba de precios.
Monto de las prestaciones de ANSES de diciembre
Tras el aumento del 2,34%, ANSES definió los montos de diciembre con aguinaldo y bono de $70.000 para los haberes más bajos. La jubilación mínima llega a $581.319,39 con extras y la máxima alcanza $3.439.000 con aguinaldo.
La PUAM sube a $479.055,51 y las PNC a $427.923,57 con adicionales. La Pensión Madre de 7 hijos queda en el mismo nivel que la mínima. En asignaciones, la AUH es de $122.471,72 por hijo, la AUH por discapacidad $398.775,21 y la Asignación por Embarazo $122.467.
La Tarjeta Alimentar va de $52.250 a $108.062 según hijos y el Complemento Leche 1000 Días es de $42.711 por menor de 3 años. Todo el esquema quedó actualizado para cerrar el año.
Quiénes cobran aguinaldo
El aguinaldo está destinado únicamente a determinados beneficiarios del sistema previsional. En concreto, lo perciben los jubilados y pensionados del SIPA, los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y quienes cobran la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
En estos casos, al tratarse de prestaciones contributivas, corresponde el cobro del Sueldo Anual Complementario (SAC), que se calcula como el 50% del haber mensual más alto registrado en los últimos seis meses. En cambio, las asignaciones sociales, como la AUH o el Seguro de Desempleo, quedan excluidas de este pago extra.
Calendario de pagos de diciembre 2025
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo:
- DNI terminados en 0: 9 de diciembre
- DNI terminados en 1: 10 de diciembre
- DNI terminados en 2: 11 de diciembre
- DNI terminados en 3: 11 de diciembre
- DNI terminados en 4: 12 de diciembre
- DNI terminados en 5: 12 de diciembre
- DNI terminados en 6: 15 de diciembre
- DNI terminados en 7: 15 de diciembre
- DNI terminados en 8: 16 de diciembre
- DNI terminados en 9: 16 de diciembre
Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo:
- DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre
- DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre
- DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre
- DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre
- DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre
Pensiones No Contributivas:
- DNI terminados en 0 y 1: 9 de diciembre
- DNI terminados en 2 y 3: 10 de diciembre
- DNI terminados en 4 y 5: 11 de diciembre
- DNI terminados en 6 y 7: 12 de diciembre
- DNI terminados en 8 y 9: 12 de diciembre
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo:
- DNI terminados en 0: 9 de diciembre
- DNI terminados en 1: 10 de diciembre
- DNI terminados en 2: 11 de diciembre
- DNI terminados en 3: 12 de diciembre
- DNI terminados en 4: 15 de diciembre
- DNI terminados en 5: 16 de diciembre
- DNI terminados en 6: 17 de diciembre
- DNI terminados en 7: 18 de diciembre
- DNI terminados en 8: 19 de diciembre
- DNI terminados en 9: 22 de diciembre
Asignación por Embarazo:
- DNI terminados en 0: 10 de diciembre
- DNI terminados en 1: 11 de diciembre
- DNI terminados en 2: 12 de diciembre
- DNI terminados en 3: 15 de diciembre
- DNI terminados en 4: 16 de diciembre
- DNI terminados en 5: 17 de diciembre
- DNI terminados en 6: 18 de diciembre
- DNI terminados en 7: 19 de diciembre
- DNI terminados en 8: 22 de diciembre
- DNI terminados en 9: 23 de diciembre
Asignaciones de Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento):
- Todas las terminaciones de DNI: del 10 de diciembre al 12 de enero
