El trámite de ANSES que te permite cobrar plata retenida de forma sencilla: los detalles

Algunas líneas del programa pueden exigir cursos o aprobaciones extras. Una vez aprobadas las certificaciones, ANSES deposita el dinero retenido directamente en la cuenta de la beca.

Quienes pueden acceder a las Becas Progresar

A este programa pueden acceder jóvenes y adultos de entre 16 y 35 años según la línea de beca, que estén estudiando de manera regular en la secundaria, terciaria, universitaria o formación profesional y que no cuenten con trabajo formal o tengan ingresos bajos.

Además, la inscripción se hace a través de la web de Progresar o las apps “Mi ANSES” y “Mi Argentina”, cargando datos y documentación solicitados por el organismo.