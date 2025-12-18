El trámite de ANSES que te permite cobrar plata retenida de forma sencilla: los detalles
Para cobrar el 20% retenido durante el año de la Becas Progresar se deben presentar estos documentos clave. Conocé todos los detalles en la nota.
Esta semana comenzó el depósito de las Becas Progresar correspondientes a diciembre según el último dígito del Documentos Nacional de Identidad (DNI), tal como sucede con otras prestaciones del organismo. Además, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio detalles de como reclamar el 20% retenido durante el año.
Este beneficio mantiene un valor general de $35.000 mensuales, aunque los estudiantes de nivel obligatorio y los que cursan el primer año del nivel superior reciben $28.000 debido a una retención del 20% que ANSES devuelve al cierre de cada año. Para reclamar este porcentaje, es deben cumplir con una serie de requisitos importantes establecidos por el organismo.
El calendario de cobro de las Becas Progresar
Los estudiantes pueden consultar su fecha de pago ingresando con su CUIL y clave en la web de ANSES o en la plataforma de Becas Progresar. El dinero se acredita automáticamente en sus cuentas bancarias.
- 15 de diciembre: DNI terminados en 0 y 1
- 16 de diciembre: DNI terminados en 2 y 3
- 17 de diciembre: DNI terminados en 4 y 5
- 18 de diciembre: DNI terminados en 6 y 7
- 19 de diciembre: DNI terminados en 8 y 9
Cómo recuperar el 20% de las becas retenido a lo largo del año
Para recuperar el 20% retenido de las becas, los estudiantes deben estar al día con los requisitos académicos y administrativos. Primero, la institución debe validar su condición de alumno regular; si no lo hace, el beneficiario debe presentar el Formulario PS.2.68 a través de Mi ANSES o con turno previo.
El programa exige certificaciones escolares en tres períodos del año, siendo el de noviembre-diciembre clave para liberar la retención. Es importante revisar materias pendientes o documentación adicional antes de que cierre el período.
Algunas líneas del programa pueden exigir cursos o aprobaciones extras. Una vez aprobadas las certificaciones, ANSES deposita el dinero retenido directamente en la cuenta de la beca.
Quienes pueden acceder a las Becas Progresar
A este programa pueden acceder jóvenes y adultos de entre 16 y 35 años según la línea de beca, que estén estudiando de manera regular en la secundaria, terciaria, universitaria o formación profesional y que no cuenten con trabajo formal o tengan ingresos bajos.
Además, la inscripción se hace a través de la web de Progresar o las apps “Mi ANSES” y “Mi Argentina”, cargando datos y documentación solicitados por el organismo.
