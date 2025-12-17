ANSES: qué sucederá con la Tarjeta Alimentar en diciembre 2025

La Prestación Alimentar solo se suspende cuando:

Los hijos superan la edad límite.

Se actualizan los topes de ingresos y el beneficiario queda fuera del sistema.

Hay inconsistencias familiares o falta de datos actualizados.

En todos los casos, la revisión se hace de manera digital.

Cuánto se cobra por Tarjeta Alimentar en diciembre 2025

ANSES confirmó que no habrá actualización este mes, por lo que los montos siguen siendo:

$52.250 para familias con un hijo o embarazo.

$81.936 para familias con dos hijos.

$108.062 para familias con tres hijos o más.

Estos valores no se ajustan por movilidad ni por paritarias: solo cambian por decisión del Gobierno mediante una actualización extraordinaria, algo que no ocurrió desde mediados de 2024. Esto implica más de medio año de congelamiento en un programa que apunta a cubrir un ítem profundamente afectado por los aumentos de precios: los alimentos esenciales.

Cuánto se deposita en diciembre según la cantidad de hijos

En diciembre, ANSES deposita todo en un mismo pago, sin días separados ni depósitos posteriores.

Así queda el combo:

Familia con 1 hijo

AUH: $97.993

Tarjeta Alimentar: $52.250

Total depositado: $150.243

Familia con 2 hijos

AUH: $195.987

Alimentar: $81.936

Total depositado: $277.923

Familia con 3 hijos

AUH: $293.981

Alimentar: $108.062

Total depositado: $402.043

Los montos se acreditan juntos y en la misma fecha, según el calendario habitual.

Calendario de pago de AUH y Tarjeta Alimentar

ANSES ya confirmó las fechas definitivas para este mes. El cronograma quedó así:

DNI 0: 9 de diciembre

DNI 1: 10 de diciembre

DNI 2: 11 de diciembre

DNI 3: 12 de diciembre

DNI 4: 15 de diciembre

DNI 5: 16 de diciembre

DNI 6: 17 de diciembre

DNI 7: 18 de diciembre

DNI 8: 19 de diciembre

DNI 9: 22 de diciembre

No hay calendario separado: la Tarjeta Alimentar se deposita el mismo día que la AUH.