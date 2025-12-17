ANSES: qué sucederá con la Tarjeta Alimentar en diciembre 2025
El organismo estatal brindó toda la información sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el duodécimo mes del año.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció, durante los últimos días, el calendario de pagos de cada una de sus prestaciones para diciembre, entre las que se encuentran las jubilaciones y pensiones. Además, también comunicó un ajuste en cada uno de sus programas luego de que se conociera la inflación de agosto, que fue del 2,3%.
Como sucede en cada mes, el pago de cada prestación que otorga el organismo está atada al último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios. Además, cada pago se deposita de manera automática en la cuenta bancaria de cada usuario.
Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar en diciembre 2025
La Prestación Alimentar es uno de los programas más masivos del sistema de asistencia alimentaria de la Argentina. A diferencia de la AUH, que cubre aspectos educativos y sanitarios vinculados a la crianza, este beneficio se destina exclusivamente a la compra de alimentos, sin habilitar extracciones ni gastos por fuera del rubro.
En diciembre de 2025, la cobran tres grupos principales:
-
Familias con hijos de hasta 17 años que reciben AUH.
-
Personas gestantes a partir de los 3 meses que cobran AUE.
-
Madres de siete hijos o más que perciben Pensión No Contributiva (PNC).
Un dato importante es que no requiere trámite previo ni renovación: ANSES asigna el beneficio de forma automática al comprobar que el hogar cumple las condiciones. Tampoco depende de inscripción en operativos especiales ni de formularios adicionales.
La Prestación Alimentar solo se suspende cuando:
-
Los hijos superan la edad límite.
Se actualizan los topes de ingresos y el beneficiario queda fuera del sistema.
Hay inconsistencias familiares o falta de datos actualizados.
En todos los casos, la revisión se hace de manera digital.
Cuánto se cobra por Tarjeta Alimentar en diciembre 2025
ANSES confirmó que no habrá actualización este mes, por lo que los montos siguen siendo:
-
$52.250 para familias con un hijo o embarazo.
$81.936 para familias con dos hijos.
$108.062 para familias con tres hijos o más.
Estos valores no se ajustan por movilidad ni por paritarias: solo cambian por decisión del Gobierno mediante una actualización extraordinaria, algo que no ocurrió desde mediados de 2024. Esto implica más de medio año de congelamiento en un programa que apunta a cubrir un ítem profundamente afectado por los aumentos de precios: los alimentos esenciales.
Cuánto se deposita en diciembre según la cantidad de hijos
En diciembre, ANSES deposita todo en un mismo pago, sin días separados ni depósitos posteriores.
Así queda el combo:
Familia con 1 hijo
-
AUH: $97.993
-
Tarjeta Alimentar: $52.250
-
Total depositado: $150.243
Familia con 2 hijos
-
AUH: $195.987
-
Alimentar: $81.936
-
Total depositado: $277.923
Familia con 3 hijos
-
AUH: $293.981
-
Alimentar: $108.062
-
Total depositado: $402.043
Los montos se acreditan juntos y en la misma fecha, según el calendario habitual.
Calendario de pago de AUH y Tarjeta Alimentar
ANSES ya confirmó las fechas definitivas para este mes. El cronograma quedó así:
-
DNI 0: 9 de diciembre
DNI 1: 10 de diciembre
DNI 2: 11 de diciembre
DNI 3: 12 de diciembre
DNI 4: 15 de diciembre
DNI 5: 16 de diciembre
DNI 6: 17 de diciembre
DNI 7: 18 de diciembre
DNI 8: 19 de diciembre
DNI 9: 22 de diciembre
No hay calendario separado: la Tarjeta Alimentar se deposita el mismo día que la AUH.
